Уничтожит комаров и рыбу аномально теплая зима в России

Теплая зима грозит на треть сократить популяцию речной рыбы

Рекордно теплая и бесснежная зима может обернуться сокращением нового поколения речной рыбы. Вероятность мелководья увеличивает риск гибели икры, отложенной во время нереста лещами, сазанами и карасями. А это в итоге приведет к сокращению популяции на 20–30%, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Правда, произойдет оно не сразу — потери станут особенно заметны через 2–3 года. Неблагоприятные условия для размножения рыбы действительно могут сложиться нынешней весной, подтвердили и в Росрыболовстве.

Нерест наудачу

Крайне малое количество снега, выпавшее этой зимой в некоторых регионах, обернется серьезной проблемой для обитателей рек. Если сток талой воды будет слабым, нерестилища могут обмелеть, рассказали «Известиям» в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбной ассоциации). Подтвердили эту информацию и в Росрыболовстве.



— Условия для размножения фитофильных (тех, которые откладывают икру на растительности) весенне-нерестующих видов рыб в предстоящий сезон 2020 года могут оказаться неблагоприятными, — сообщили в агентстве. — Это связано с возможным маловодьем и относительно низкими среднемесячными температурами воды в предстоящий весенний нерестовый сезон.

Фитофильные рыбы откладывают икру, когда разливается река. Если зима малоснежная, вода быстро сходит, икра остается на траве и погибает, пояснил «Известиям» вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин. Это касается практически всех видов рыб, живущих во внутренних водоемах, — исключение составляют осетровые и лососевые. В Подмосковье это будет не так заметно, потому что в этом регионе не очень много рыбы, а вот на Волге гибель потомства может стать серьезной проблемой, отметил эксперт.

— Рыба, которая живет сейчас, конечно, не погибнет, а уплывет вместе с водой. Но если будет плохой нерест и сократится количество мальков, потери станут особенно заметными через 2–3 года. У той рыбы, которая не сможет нереститься, будет «провал поколения», и популяция может упасть на 20–30%, — спрогнозировал Александр Фомин.

В итоге в российских реках может заметно сократиться численность лещей, сазанов, плотвы, красноперки, воблы, карася и других видов рыб, подчеркнул эксперт.

Проблема, связанная с теплой зимой, возникала на Волге и в прошлом году, напомнил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

— Тогда причина была другая: при большом снегозапасе изменился режим таяния. Из-за теплой зимы грунт не промерз, вода быстро ушла под землю, вместо того чтобы стекать в реку. И ее не хватило, чтобы покрыть нерестилища, — рассказал он.

Льда не допросишься

Еще одна серьезная проблема 2020 года — отсутствие ледостава. Во многих регионах до сих пор водоемы практически не покрыты льдом.

В нормальных условиях единственный источник дополнительной влаги зимой — подземные воды (ключи). Все остальные осадки остаются на льду и попадает в реку только во время весеннего половодья. Сейчас ситуация складывается совершенно иначе.

— Замерзание рек происходит позже, оттаивание раньше. Зимний сток у рек растет. Факторы эти необычные. Любая экосистема любит стабильность, те условия, к которым она привыкла. Через 50, а скорее, через 100 лет система приспособится именно к этим условиям. Но когда стабильность нарушается именно в конкретный момент, это нарушает ход вещей, и это сказывается на всех организмах, — заключил Виктор Данилов-Данильян.

Эколог связывает происходящее с глобальным потеплением. По его мнению, последствием нарушения баланса экосистемы в будущем может стать бурное размножение рыбы. Однако и это явление специалисты считают неблагоприятным: лишних особей, которые появятся в реках из-за смены климата, природа так или иначе ликвидирует.

— Обычно рыбаки-любители вылавливают зимой примерно до 15–20% запасов рыбы. В этом году льда нет, и улов сократится примерно на 10%. Соответственно, рыба выживет и ее будет больше. В таких случаях природа включает защитные механизмы. Соответственно, эти лишние 10% всё равно погибнут или из-за плохого нереста, или из-за болезней. Обычно заражаются самые слабые особи, которые потом заражают других рыб. И сокращение популяции при таком сценарии может достигать уже не 10%, а 30–50%. Природа таким образом «подчищает» лишние запасы, — уверен Александр Фомин.

Другие сценарии

Ученые считают, что из-за аномально теплой зимы могут исчезнуть и комары. Во время потепления они просыпаются, не могут найти пропитания и погибают. А их личинки — часть рациона питания рыб.

— Беспокоиться стоит о мальках и о головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона. Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год, — пояснил Виктор Данилов-Данильян.

В целом глобальное потепление может негативно сказаться на тех видах рыб, которые предпочитают холодную воду (например налим, сиг), объяснил «Известиям» кандидат биологических наук, научный сотрудник Московского физико-технического института Денис Кузьмин. По его словам, это выразится в снижении количества рыбы в некрупных водоемах: чем выше температура воды, тем меньше кислорода может в ней раствориться и выше риск зацветания.

Однако все эксперты сходятся в том, что до наступления необратимых для речной экосистемы последствий еще есть время, и если количество осадков придет в норму, будущее окажется не такими плачевным.

Росрыболовство принимает меры для предотвращения негативного сценария — в агентстве «Известиям» рассказали, что для обеспечения воспроизводства рыбы ежегодно проводятся мероприятия по рыбохозяйственной мелиорации, выставлению нерестилищ в водоемах и искусственному воспроизводству части видов рыб.

Источник: Известия