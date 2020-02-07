Нумерологические советы на 8 и 9 февраля: в субботу могут возникать конфликты, в воскресенье энергия забъёт ключём

Суббота, день достаточно конфликтный и резкий. Могут возникать конфликты в личных отношениях. 6 аркан в этот день работает в минусе. Как ни странно, алкоголь в этот день может сгладить углы. Но этим специфическим советом злоупотреблять не стоит.

Суббота — 8 февраля, день достаточно конфликтный и резкий

Маленькие подсказки от нумеролога на эти выходные — 8 и 9 февраля.

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Берегите свои кошельки 8 февраля. В этот день захочется куда-то потратиться, причём чрезмерно. Даже при походе в ресторан, огромен риск заказать «всё меню» сразу. Лучше умерить свои аппетиты и спрятать деньги подальше.



, день достаточно конфликтный и резкий. Могут возникать конфликты в личных отношениях.

6 аркан в этот день работает в минусе. Как ни странно, алкоголь в этот день может сгладить углы. Но этим специфическим советом злоупотреблять не стоит.

Для не пьющих хорошо подойдут «водные» заведения: сауна, баня, бассейн, а так же можно провести вечер за просмотром фильмов. Отличный повод сходить в кинотеатр.

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Не стоит ходить в субботу туда, где травмоопасно, например на каток, лыжи, сноуборд. ❎

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⚠️В воскресенье будьте осторожны с транспортом, велик риск аварий и опозданий. И повнимательнее с режущими предметами, хлеб не режем, а ломаем.

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В этот день может открыться жажда внимания и общения. Ваша энергия забъёт ключём и обострится либидо. Но будет постоянное желание перебивать собеседника, от этого любые переговоры будут даваться с трудом. Умение вовремя закрыть рот — одно из ценных умений, которое может помочь в жизни.

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Очень хорошо проводить в этот день такой вид общения, где вы являетесь главной фигурой. Например односторонние прямые эфиры, явно зайдут на ура.🔥