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Нумерологические советы на 8 и 9 февраля: в субботу могут возникать конфликты, в воскресенье энергия забъёт ключём

21:46 07.02.2020 Фото: instagram
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Суббота, день достаточно конфликтный и резкий. Могут возникать конфликты в личных отношениях. 6 аркан в этот день работает в минусе. Как ни странно, алкоголь в этот день может сгладить углы. Но этим специфическим советом злоупотреблять не стоит.

Нумерологические советы на 8 и 9 февраля: в субботу могут возникать конфликты, в воскресенье энергия забъёт ключём
Суббота — 8 февраля, день достаточно конфликтный и резкий

Маленькие подсказки от нумеролога на эти выходные — 8 и 9 февраля.

Берегите свои кошельки 8 февраля. В этот день захочется куда-то потратиться, причём чрезмерно. Даже при походе в ресторан, огромен риск заказать «всё меню» сразу. Лучше умерить свои аппетиты и спрятать деньги подальше.


Суббота, день достаточно конфликтный и резкий. Могут возникать конфликты в личных отношениях.

6 аркан в этот день работает в минусе. Как ни странно, алкоголь в этот день может сгладить углы. Но этим специфическим советом злоупотреблять не стоит.
Для не пьющих хорошо подойдут «водные» заведения: сауна, баня, бассейн, а так же можно провести вечер за просмотром фильмов. Отличный повод сходить в кинотеатр.

Не стоит ходить в субботу туда, где травмоопасно, например на каток, лыжи, сноуборд. ❎

⚠️В воскресенье будьте осторожны с транспортом, велик риск аварий и опозданий. И повнимательнее с режущими предметами, хлеб не режем, а ломаем.

В этот день может открыться жажда внимания и общения. Ваша энергия забъёт ключём и обострится либидо. Но будет постоянное желание перебивать собеседника, от этого любые переговоры будут даваться с трудом. Умение вовремя закрыть рот — одно из ценных умений, которое может помочь в жизни.

Очень хорошо проводить в этот день такой вид общения, где вы являетесь главной фигурой. Например односторонние прямые эфиры, явно зайдут на ура.🔥

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