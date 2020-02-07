07.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Резкий отказ от сахара провоцирует головную боль, раздражительность и усталость

16:48 07.02.2020 Фото: pxhere.com
0

Чтобы быстрее отвыкнуть от такого рода пищи, рекомендуется чаще перекусывать фруктами, а также есть больше «сладких» овощей — помидоров и моркови. Также снижают тягу к сахару оливки, грецкие орехи и цикорий.

Резкий отказ от сахара провоцирует головную боль, раздражительность и усталость
Вкусовые рецепторы привыкают к отсутствию сахара, после чего привычные десерты кажутся чрезмерно сладкими

Сахар и сладости организму не нужны, необходимую глюкозу он может получить из более полезных углеводов, считают эксперты по питанию.

При этом резкий отказ от сахара, если человек привык есть много сладкого ежедневно, может спровоцировать симптомы абстиненции — раздражительность, усталость, головную боль.

Однако уже спустя три-четыре дня без десертов у здорового человека улучшается сон, обмен веществ и стабилизируется уровень сахара в крови.

Также часто при отказе от сладкого отмечается нормализация артериального давления и улучшение состояния кожи.

Кроме того, со временем вкусовые рецепторы привыкают к отсутствию сахара, после чего привычные десерты кажутся чрезмерно сладкими.

Чтобы быстрее отвыкнуть от такого рода пищи, рекомендуется чаще перекусывать фруктами, а также есть больше «сладких» овощей — помидоров и моркови. Также снижают тягу к сахару оливки, грецкие орехи и цикорий.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как часто кушаете сладкое? Готовы полностью от него отказаться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Чечне не российский суд? Неизвестные избили в Грозном адвоката и обозревателя "Новой газеты"
19:15 07-02-2020
В Чечне не российский суд? Неизвестные избили в Грозном адвоката и обозревателя
Пенсию в 16 тыс. рублей получает Регина Дубовицкая из "Аншлага"
19:00 07-02-2020
Пенсию в 16 тыс. рублей получает Регина Дубовицкая из
Российское гражданство получат без отказа от иностранного подданства
18:45 07-02-2020
Российское гражданство получат без отказа от иностранного подданства
БердскСК: За смерть людей от снега с крыш виноваты УК и собственники домов в Бердске 2
18:30 07-02-2020
СК: За смерть людей от снега с крыш виноваты УК и собственники домов в Бердске
За крупное мошенничество ФСБ задержала замначальника Генштаба Халила Арсланова 1
18:15 07-02-2020
За крупное мошенничество ФСБ задержала замначальника Генштаба Халила Арсланова
БердскЯков Савченко: Кто и как будет лечить заболевших короновирусом в зарезервированном санатории Бердска? 1
18:00 07-02-2020
Яков Савченко: Кто и как будет лечить заболевших короновирусом в зарезервированном санатории Бердска?
Уничтожит комаров и рыбу аномально теплая зима в России 1
17:45 07-02-2020
Уничтожит комаров и рыбу аномально теплая зима в России
Сибирские журналисты и блогеры заявили более ста работ на конкурс «Ростелекома»
17:41 07-02-2020
Сибирские журналисты и блогеры заявили более ста работ на конкурс «Ростелекома»
На ковер вызывает науку и образование Путин
17:30 07-02-2020
На ковер вызывает науку и образование Путин
БердскВосемь групп для детей от 1 до 3-х лет откроются в яслях-саде в микрорайоне Южном Бердска
17:15 07-02-2020
Восемь групп для детей от 1 до 3-х лет откроются в яслях-саде в микрорайоне Южном Бердска