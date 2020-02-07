Снюс убивает за секунды: жевательная смесь с никотином отнимает жизнь у подростков в Бердске

Врач-нарколог Максим Сальников рассказал, что при жевании снюса, организм получает дозу никотина в 20 сигарет. У многих не выдерживает сердце и сосуды. В России уже зафиксированы подобные смерти.

Снюс изначально — вид табачного изделия

Среди жителей области наблюдаются психозы, уже появилась первая смерть из-за жевания снюса — никотиносодержащих конфет, жвачек. Напомним, внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн отметил, что в последнее время наблюдается вспышка потребления подобной продукции.

По мнению врача нарколога Максима Сальникова, на самом деле умерло намного больше людей. Просто эти цифры скрываются. Сальников рассказал, что это за вещество и чем оно опасно. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» запустил серию материалов о наркотиках под названием «Солевые». Врач-нарколог Бердска рассказывал, что «соль» убивает наркоманов в Бердске. Она включает механизм самоуничтожения.

— «Снюс» — это концентрированный никотиновый сбор. Вещество, в состав которого входит высококонцентрированный химически синтезированный никотин. Этот реагент смешивают с чем-то, например с конфетами. Люди жуют и получают такую дозу никотина, как-будто они разом выкурили 20 сигарет, — рассказал Сальников.

Он отметил, что далеко не каждый человек может выдержать такую дозу никотина.

— У некоторых сосуды не выдерживают, сердце. У молодых людей сосуды и сердце еще развиваются. Иногда не поспевают за ростом организма. Есть конкретный риск резкой смерти, — отметил Максим Сальников.

Врач-нарколог обратился к родителям Бердска, чтобы они обратили внимание на своих детей. Провели беседы, чтобы те не употребляли это вещество. Только напомним, что крик в этой ситуации не поможет. Только спокойный разговор «по-душам».