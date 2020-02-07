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Снюс убивает за секунды: жевательная смесь с никотином отнимает жизнь у подростков в Бердске

17:14 07.02.2020, Алена Романцова Фото: pxhere.com
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Врач-нарколог Максим Сальников рассказал, что при жевании снюса, организм получает дозу никотина в 20 сигарет. У многих не выдерживает сердце и сосуды. В России уже зафиксированы подобные смерти.

Снюс убивает за секунды: жевательная смесь с никотином отнимает жизнь у подростков в Бердске
Снюс изначально — вид табачного изделия
Сюжет: Солевые
Снюс убивает за секунды: жевательная смесь с никотином отнимает жизнь у подростков в Бердске

Снюс убивает за секунды: жевательная смесь с никотином отнимает жизнь у подростков в БердскеВрач-нарколог ЦГБ Бердска: Россия спивается. Потерян смысл жизни. Лишь бы поесть, выпить и заняться сексомЕщё 2 новости

Среди жителей области наблюдаются психозы, уже появилась первая смерть из-за жевания снюса — никотиносодержащих конфет, жвачек. Напомним, внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн отметил, что в последнее время наблюдается вспышка потребления подобной продукции.

По мнению врача нарколога Максима Сальникова, на самом деле умерло намного больше людей. Просто эти цифры скрываются. Сальников рассказал, что это за вещество и чем оно опасно. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» запустил серию материалов о наркотиках под названием «Солевые». Врач-нарколог Бердска рассказывал, что «соль» убивает наркоманов в Бердске. Она включает механизм самоуничтожения.

— «Снюс» — это концентрированный никотиновый сбор. Вещество, в состав которого входит высококонцентрированный химически синтезированный никотин. Этот реагент смешивают с чем-то, например с конфетами. Люди жуют и получают такую дозу никотина, как-будто они разом выкурили 20 сигарет, — рассказал Сальников.

Он отметил, что далеко не каждый человек может выдержать такую дозу никотина.

— У некоторых сосуды не выдерживают, сердце. У молодых людей сосуды и сердце еще развиваются. Иногда не поспевают за ростом организма. Есть конкретный риск резкой смерти, — отметил Максим Сальников.

Врач-нарколог обратился к родителям Бердска, чтобы они обратили внимание на своих детей. Провели беседы, чтобы те не употребляли это вещество. Только напомним, что крик в этой ситуации не поможет. Только спокойный разговор «по-душам».

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От редакции

Следите за своими детьми-подростками?

Аноним, 07 февраля 2020 17:42
Откуда он поступает. Кто производить. Неужели нельзя все это убрать.
Аноним, 07 февраля 2020 17:53
Сегодня разговорилась с девочками(7кл из 10 школы)на улице про снюс. Они сказали, что среди своих девочек не замечали, а вот дечонок (8 кл), которые употребляют эту гадость, видят в туалете. И ещё девочки так курят электронные сигареты. Родители, обратите внимание на своих девочек. Ведь совсем дети ещё, а здоровье гробят не по детски. А то скоро рожать детей будет некому. А наркологу пора лекции читать по школам. Есть же у нас отдел образования, пусть работает в этом направлении. Организовывает лекции в школе с привлечением специалистов. Лекции должны быть убедительными, с показом небольших фильмов.

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