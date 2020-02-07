На полтора часа без электричества остался поздним вечером центр Бердска

Жители многоквартирных домов на нескольких улицах сидели без света из-за порыва кабеля в районе ул. Спортивной. Энергетики перевели электроснабжение на резервную линию.

после переключения на вторую линию стали возникать перебои с электричеством в других местах центральной части Бердска

Поздним вечером 6 февраля в центральной части Бердска были перебои с электроэнергией. В редакции «Курьер. Среда. Бердск» свет погас в 21.30. Читатели жаловались, что у них и в 23.00 не было электричества. И поинтересовались, в чем причина.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», в четверг произошел порыв кабеля в районе ул. Спортивной. Под отключение попало несколько улиц — Ленина, К. Маркса, Спортивная и другие. По информации начальника управления гражданской защиты бердской мэрии Василия Пономарева, перебои в электроснабжение наблюдались в течение примерно полутора часов.

Энергетики, по его словам, поняв причину аварии, оперативно начали переключаться на резервный кабель, чтобы приступить к ремонту. Впрочем, после переключения на вторую линию стали возникать перебои с электричеством в других местах центральной части Бердска.

В некоторых домах происходило точечное отключение — свет мигал, исчезал на несколько секунд и снова появлялся. Ни о какой чрезвычайной ситуации речь не идет, заявил Пономарев.

Причина порыва кабеля пока неизвестна.