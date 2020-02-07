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Жаловаться в соцсетях на снежные завалы во дворах и на дорогах призывает мэрия Бердска

19:30 07.02.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Дополнительную технику для уборки от снега городских улиц приказал выпустить мэр Евгений Шестернин. Автомобилистов просят убирать машины на время уборки придовомовой территории.

Жаловаться в соцсетях на снежные завалы во дворах и на дорогах призывает мэрия Бердска
Приоритет в уборке отдают школам, детсадам и больницам

В целях повышения качества выполнения работ по уборке и комплексному содержанию дворовых территорий и внутриквартальных проездов, глава Бердска Евгений Шестернин дал распоряжение об организации дополнительного технического звена. Оно состоит из грейдера (сдирает накат, расширяет проезжую часть) и трактора «Беларус» с навесным оборудованием. Первоочередными объектами считаются объекты социальной значимости: больницы, детские сады, школы.

В Бердске ведется плановая очистка от снега внутриквартальных проездов, кровель и территорий, прилегающих к социально значимым объектам, сообщили в пятницу в пресс-центре мэрии.

Работа ведется ежедневно, согласно утвержденному графику: вывозится снег в снегоотвалы, расширяется проезжая часть, очищаются тротуары и остановочные платформы, внутриквартальные проезды и перекрестки. По словам специалиста Центра муниципальных услуг Артема Москвитина, уже разработан план противопаводковых мероприятий в зонах подтопления.

Но из-за того, что часть проезжей части занята автомобилями, не представляется возможным очистить проезжую часть полностью. Для очистки улиц необходимо привлечение тяжелой техники, которая не сможет маневрировать между припаркованными с обеих сторон автомобилями. Такая проблема существует не только на внутриквартальных проездах, но и на придомовых территориях. Автовладельцы зачастую игнорируют обращения управляющих компаний и УЖКХ убрать автомобили на время очистки проезжей части.

Центр муниципальных услуг обращается к автовладельцам с убедительной просьбой отслеживать график уборки микрорайонов и на время очистки убирать свои автотранспортные средства с проезжей части дворов, чтобы не создавать препятствий на пути следования снегоуборочной техники, а также к жителям частного сектора не сдвигать и не скидывать снег на проезжие части, таким образом, создавая валы на дороге.

Кроме того, администрация города призывает автовладельцев соблюдать при движении скоростной режим, дистанцию и быть предельно внимательными на дороге, а также с уважением относиться ко всем участникам дорожного движения и, в первую очередь, к водителям спецтехники, осуществляющей расчистку городских улиц, дворов и дорог от снега.

Напомним, за очистку дворов отвечают управляющие компании, в их обязанности входит тщательная и своевременная уборка подходов к подъездам, очистка от снега внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек на придомовых территориях, а также удаление наледи и снега с кровель и козырьков подъездов. Кроме того, территория двора должна быть обработана песко-соляной смесью. По вопросам некачественной уборки двора жителям нужно обратиться в свою управляющую компанию. В случае, если проблема не будет решена, сообщайте о проблеме в отдел энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Бердска по телефону: 4-44-11.

— Уважаемые бердчане! Если у вас есть вопросы, замечания, предложения по уборке улично-дорожной сети города, очистке от снега внутривартальных проездов и перекрестков, можно написать в официальные группы администрации города Бердска в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм. Все ваши обращения будут переданы специалистам для принятия оперативных мер,- заявили в мэрии.

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От редакции

В вашем дворе чисто?

Аноним, 07 февраля 2020 20:15
НВР:
нет
Аноним, 07 февраля 2020 20:25
Молодёжный,ул.Боровая 4/9,и до ул.Островского тротуар вдоль домов не чистили не разу за всю зиму.В УК кристалл отвечают,это не наша проблема,обращайтесь в администрацию Бердска.Вот так
Сосед мэра, 07 февраля 2020 21:15
Завалы у администрации, на площади Горького. Приедет Травников, сразу уберете...
Инна, 07 февраля 2020 21:29
А можно частный сектор почистить только с опущенной лопатой а не для галочки.

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