Сибирские журналисты и блогеры заявили более ста работ на конкурс «Ростелекома»

Первые сто работ из Сибири поступили на девятый конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который в этом году компания «Ростелеком» проводит в партнерстве с дочерней компанией корпорации NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы».



В соревновании участвуют журналисты, которые рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

Автором юбилейного материала стала журналист ИД «Алтапресс» из Барнаула Ирина Баенкова. Она представила работу под названием «Как барнаульские летчики создали успешную компанию по выпуску «умной» техники для агробизнеса», в которой написала о цифровизации сельского хозяйства на Алтае и о том, почему заниматься этим нужно не по разнарядке, а от души.

