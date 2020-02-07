Российское гражданство получат без отказа от иностранного подданства

Могут отменить требования о непрерывном проживании на территории России иностранца — соискателя гражданства РФ в течение пяти лет и пункта о необходимости подтверждения законного источника средств к существованию. Скоро иностранцы могут становиться госслужащими.

В РФ упрощают процедуру получения российского гражданства

Процедуру приема иностранцев в гражданство РФ существенно упростят. Получить российское гражданство можно будет, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства. Соответствующие изменения в закон «О гражданстве РФ» готовит правительство. В Белом доме “Ъ” сообщили, что работа на финальной стадии. Законопроект могут внести в Госдуму уже в этом месяце.

О подготовке правительством законодательных изменений, упрощающих гражданам других государств получение гражданства РФ, “Ъ” рассказали собеседники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики. Группа, в которую входят представители разных ведомств и парламентарии, была создана в марте 2019 года распоряжением президента Владимира Путина. Перед ней стоит задача привлечь в Россию как можно больше новых граждан — от 5 млн до 10 млн. Решают ее через изменение миграционных режимов и реформирование института гражданства.

В пресс-службе правительства, куда “Ъ” обратился с запросом, подтвердили информацию о готовящихся изменениях.



Речь идет о том, чтобы признать утратившим силу пункт «г» части первой статьи 13 закона «О гражданстве Российской Федерации». Согласно ему, одним из условий приобретения иностранными гражданами российского гражданства является отказ от имеющегося у них иного гражданства.

«С учетом действующего уведомительного механизма подтверждения отказа от иностранного гражданства предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства, в том числе для лиц, признанных носителями русского языка»,— говорится в полученном “Ъ” ответе пресс-службы Белого дома.

В правительстве отметили, что работа над законопроектом завершается, после согласования с администрацией президента он будет направлен в Госдуму. Там его уже ждут. «Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан за-щи-щать»,— сказал “Ъ” вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, входящий в президентскую рабочую группу, рассказал, что еще в апреле прошлого года он обращался к президенту Путину с просьбой изменить закон «О гражданстве» таким образом, чтобы иностранные граждане не должны были отказываться от имеющегося гражданства при получении российского. «Речь шла о том, чтобы распространить это на всех в мире без исключения. Президент обещал посмотреть. После этого состоялся ряд заседаний, обсуждений в рабочей группе. Было принято решение подготовить законопроект, позволяющий получать гражданство РФ, не отказываясь от того, которое есть»,— сказал “Ъ” депутат.

По его словам, статью 13 закона «О гражданстве» могут ожидать и другие изменения: отмена требования о непрерывном проживании на территории России иностранца—соискателя гражданства РФ в течение пяти лет и пункта о необходимости подтверждения законного источника средств к существованию.

Господин Калашников уверен, что ожидающийся законопроект «будет революционным»: «Его ждут все соотечественники. В феврале он точно будет внесен в Госдуму. Все уже согласны: ФСБ, администрация президента. На Совбезе вопрос обсуждался».

Коллега Леонида Калашникова депутат Константин Затулин назвал готовящееся решение «правильным, давно назревшим и соответствующим здравому смыслу». «Продиктовано это тем, что мы заинтересованы в увеличении числа граждан России. Прежде всего за счет соотечественников,— отметил парламентарий в беседе с “Ъ”.— Это даст возможность паспортизировать диаспору за рубежом. Они хотят получить российское гражданство, но не могут, поскольку надо выйти из гражданства страны проживания. Миллионы русских живут за рубежом и хотели бы стать гражданами РФ».

Константин Затулин сообщил, что к депутатам поступают обращения от иностранцев, которые хотели бы стать россиянами, не лишаясь гражданства государств проживания: «Есть случаи, когда немцы, выехавшие в свое время из России и Казахстана, обращались к нам. Они довольно крупную общину в Германии составляют, но не все, что там происходит, им нравится. Ехали в одну, а теперь она другая. Они хотели бы вернуться, но не хотят для себя дверь в Германию закрывать: хотят быть гражданами России, но не хотят терять гражданство Германии».

Господин Затулин также напомнил о жителях непризнанного Приднестровья, которые не могут получить паспорт РФ, поскольку ранее получили гражданство Молдавии, предоставляемое приднестровцам по упрощенной схеме.

Начальник главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова (также состоит в президентской рабочей группе) в интервью «Известиям», опубликованном 28 января, анонсировала дальнейшие изменения миграционного законодательства и закона «О гражданстве» — в сторону упрощения. По ее словам, планируется упростить процедуры приобретения гражданства РФ для жителей Молдавии, Казахстана, Украины и Белоруссии. «Это наши соседи, и число жителей этих государств, желающих приобрести российское гражданство, постоянно растет»,— отметила госпожа Казакова.

Активная работа российских властей над изменением миграционного законодательства, а также норм, регулирующих получение гражданства РФ, началась в 2018 году. Принятая тогда Концепция государственной миграционной политики (действует до 2025 года) предписывает открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать, упростить правила въезда, включая выдачу виз, а также процедуры предоставления российского гражданства. Миграционная политика, говорится в концепции, «должна быть направлена на создание благоприятного режима для добровольного переселения в РФ лиц, в том числе покинувших ее, которые способны включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества».

Как была сформирована институциональная инфраструктура для привлечения в Россию новых граждан

Также в 2018 году президент Путин полностью замкнул миграционную политику на свою администрацию, а именно на управление президента по обеспечению конституционных прав граждан. С прошлого года этим подразделением руководит Татьяна Локаткина. Она же возглавляет президентскую рабочую группу по реализации Концепции миграционной политики, внутри которой обсуждаются и готовятся различные законодательные инициативы. В 2019 году президентом России было упрощено получение гражданства РФ высококвалифицированными иностранцами и лицами без гражданства. Кроме того, господин Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса. Также в прошлом году стал бессрочным вид на жительство — ранее он выдавался на пять лет.

Между тем в ближайшее время будут ужесточены требования к российским госслужащим, парламентариям и судьям: в январе Владимир Путин предложил внести в Конституцию поправки, согласно которым обладатели иностранного гражданства или вида на жительство не смогут занимать эти должности.