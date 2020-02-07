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В Чечне не российский суд? Неизвестные избили в Грозном адвоката и обозревателя «Новой газеты»

19:15 07.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Журналиста и защитника отказывались пускать на открытое заседание суда. «НГ» обратилась к председателю коллегии Судебного департамента при ВС Александру Гусеву с просьбой оказать содействие и пояснить, почему такое происходит.

В Чечне не российский суд? Неизвестные избили в Грозном адвоката и обозревателя Новой газеты
После вмешательства Верховного суда, журналистом разрешили присутствовать в зале заседания грозненского суда

В 10:20 утра по московскому времени 7 февраля обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, которая является официальным представителем потерпевшей стороны, отказались пускать в Заводской районный суд города Грозный на открытое судебное заседание по делу Ислама Нуханова. Позже, как сообщает «Новая», их все-таки пустили в зал заседания.

Судебный пристав Болтабиев (c номером жетона ОП 03175) сначала заявил им, что «тут вам не российский суд» и «Чечня — не российская территория», поэтому вход для всех только с разрешения и. о. председателя суда Мормыло, а он «запретил кого-либо пропускать в здание суда».

У нас есть все основания полагать, что подобный запрет связан с нападением неизвестных на Елену Милашину и Марину Дубровину, произошедшее накануне 6 февраля в 23:20 в грозненской гостинице «Континент». Целью нападения было запугать Милашину и Дубровину и помешать им осуществлять их прямые профессиональные обязанности. Адвокат Дубровина прибыла в город Грозный для юридической защиты в судах своих клиентов, а Елена Милашина — освещать эти судебные процессы.

Нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в гостиницу. В основном, били именно женщины, руками и ногами. Нападавшие снимали свои действия на камеру.

Милашина и Дубровина прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова. Они фиксируют травмы и подают заявление в правоохранительные органы Чечни. Полиция начала проверку по факту нападения.

«Новая газета» обратилась к председателю коллегии Судебного департамента при Верховном Суде Александру Гусеву с просьбой оказать содействие журналистам и пояснить, в соответствии с какими положениями российского законодательства адвоката и журналиста не допускают на открытое заседание суда.

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От редакции

В Чечне свои законы?

Аноним, 07 февраля 2020 20:45
А кто сказал, что Чечня в России? Россия для неё - доильный аппарат. Наша страна всегда стояла перед выбором: кормить врагов или свою окраину. Выбор есть? Они тихо продавливают свои законы и в Россию.

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