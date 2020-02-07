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Сжег автомобиль соседей из мести за жалобы на громкую музыку 32-летний житель Москвы

20:00 07.02.2020 Фото: Википедии
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Задержанный признал свою вину. по его версии, возмущенный шумом сосед ударил его. Ранее поджигатель был судим за распространение наркотиков.

Сжег автомобиль соседей из мести за жалобы на громкую музыку 32 летний житель Москвы
Пострадавший автомобиль принадлежал жене соседа

На юго-западе столицы в районе Зюзино полиция задержала подозреваемого в умышленном повреждении имущества. Мужчина сжег автомобиль соседей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным полиции, сначала в дежурную часть поступило сообщение о возгорании транспортного средства в одном из дворов на Азовской улице. В результате оперативных действий, недалеко от места инцидента был обнаружен подозреваемый. Им оказался ранее судимый за распространение наркотиков 32-летний мужчина. Следствие выяснило, что некоторое время назад злоумышленник громко слушал музыку, на что один из жильцов дома сделал ему замечание. А затем, по словам задержанного, ударил его.

«Мужчине это не понравилось, и он, облив машину растворителем, поджег его. Автомобиль по документам принадлежит супруге соседа, сделавшего замечание», — пояснили в пресс-службе главка.

Задержанный мужчина признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», подозреваемый заключен в СИЗО.

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