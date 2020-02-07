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В убийстве более 10 ветеранов заподозрили анестезиста из госпиталя Кировской области

20:15 07.02.2020 Фото: Википедии
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Якобы медик отключал аппарат искусственной вентиляции легких. Предварительная проверка показала, что пациенты умирали в дни, когда «медбрат» не дежурил.

В убийстве более 10 ветеранов заподозрили анестезиста из госпиталя Кировской области
Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом

Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось, на одном из форумов «медбрат-анестезист» рассказал, что якобы убил более десяти пациентов, отключая аппарат ИВЛ. Интернет-пользователи вычислили анонимного автора по бейджу.

В Минздаве проинформировали, что Сергей Вольф, о котором идёт речь в публикациях, действительно работает в Кировском областном госпитале для ветеранов войн.

По словам самого работника, он не принимал участия в обсуждении на форуме. Кроме того, размещённые на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам медучреждения, сказали в министерстве.

«Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника», — говорится в сообщении.

Властями «инициирована тщательная проверка данного инцидента».

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