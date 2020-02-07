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Украина требует вернуть $30 млн за непоставленное из США за оружие

20:30 07.02.2020 Фото: Википедии
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По мнению американского чиновника, Киеву следует поискать других поставщиков вооружения. Не исключают, что Украина оказалась в эпицентре борьбы между Вашингтоном и Пекином.

Украина требует вернуть $30 млн за непоставленное из США за оружие
Украина надеялась на американское оружие

Президент США Дональд Трамп не только заморозил выплату Украине 391 миллиона долларов военной помощи, но и задержал выполнение как минимум шести контрактов на поставку Киеву американского оружия и техники. Теперь украинская сторона требует вернуть 30 миллионов долларов, которые она выплатила Вашингтону по данным сделкам, сообщает Лента.ру со ссылкой на Buzzfeed News.

По словам собеседников издания, выполнение пяти контрактов с компаниями из США было отложено на год, а одну сделку приостановили более чем на год. При этом в администрации Трампа не объяснили, почему сделки, на одобрение которых требуется около двух месяцев, были заморожены. По мнению американского чиновника, Киеву следует поискать других поставщиков оружия и техники.

Посольство США в Киеве не прокомментировало ситуацию. Белый дом и Госдепартамент также не ответили на запросы о комментарии.

Два украинских чиновника на условиях анонимности предположили, что задержки с поставками могут быть связаны с попытками Китая купить стратегическую украинскую аэрокосмическую компанию, чему хотели помешать США. По словам источников, Киев таким образом мог оказаться в эпицентре борьбы между Вашингтоном и Пекином. Они рассказали, что пытались получить ответ от Белого дома, однако их запросы игнорировались с начала процесса импичмента Трампа.

В конце декабря 2019-го американский чиновник Майк Даффи поручил приостановить помощь Украине после беседы президента Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Представитель Белого дома выдвинул такое требование спустя 91 минуту после телефонного разговора глав государств. Позже посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал, что военная помощь от США составит 698 миллионов долларов и начнет поступать уже в феврале.

В ноябре 2019-го антимонопольный комитет Украины (АМКУ) еще на два месяца отложил решение по заявке китайских компаний Skyrizon и Xinwei на покупку ведущего украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич». В компании утверждают, что после разрыва отношений с Россией им необходимы рынки сбыта, и Китай — один из них. Однако США пытаются отговорить Киев от такой сделки, подозревая, что Пекин получит доступ к значимым оборонным технологиям.

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Зачем Украине столько оружия?

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