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Школьник на коленях умолял учителя отпустить в туалет в Пермском крае

21:15 07.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ребенок несколько раз просил отпустить его в туалет, но преподаватель технологии игнорировал его — наказал стоянием в течение двух уроков. После обращения матери к омбудсмену учителя уволили.

Школьник на коленях умолял учителя отпустить в туалет в Пермском крае
Школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

Как сообщает аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае, к омбудсмену обратилась мама мальчика. Инцидент произошёл в пермской школе №135.

Она рассказала, что в декабре 2019 года за разговоры на уроке её сына и несколько его одноклассников наказал учитель технологии. Он заставил их стоять все два урока.

«На втором уроке сын захотел в туалет, спросил разрешения, но учитель отказал. Сын несколько раз обращался с этой просьбой, а потом даже встал на колени, но учитель стоял на своём. В итоге сын послушал совета одноклассников и вышел без спросу. Прошу вас разобраться, ситуация просто недопустимая!» – сообщает родительница школьника.

Детский омбудсмен Светлана Денисова обратилась к начальнику департамента образования администрации Перми Людмиле Сериковой с просьбой провести проверку по факту случившегося, передает «АиФ».

Во время проверки нарушения педагогической этики в школе № 135 частично подтвердились. Трудовой договор с учителем труда расторгли.

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