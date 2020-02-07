Школьник на коленях умолял учителя отпустить в туалет в Пермском крае

Как сообщает аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае, к омбудсмену обратилась мама мальчика. Инцидент произошёл в пермской школе №135.
Она рассказала, что в декабре 2019 года за разговоры на уроке её сына и несколько его одноклассников наказал учитель технологии. Он заставил их стоять все два урока.
«На втором уроке сын захотел в туалет, спросил разрешения, но учитель отказал. Сын несколько раз обращался с этой просьбой, а потом даже встал на колени, но учитель стоял на своём. В итоге сын послушал совета одноклассников и вышел без спросу. Прошу вас разобраться, ситуация просто недопустимая!» – сообщает родительница школьника.
Детский омбудсмен Светлана Денисова обратилась к начальнику департамента образования администрации Перми Людмиле Сериковой с просьбой провести проверку по факту случившегося, передает «АиФ».
Во время проверки нарушения педагогической этики в школе № 135 частично подтвердились. Трудовой договор с учителем труда расторгли.