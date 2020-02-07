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Адвокаты помилованной Путиным израильтянки хотят ее оправдания в российском суде

21:45 07.02.2020 Фото: Кремлин.ру
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Защита Иссахар подаст кассационную жалобу на приговор и обратится в ЕСПЧ. Гражданку Израиля суд приговорил к 7,5 года колонии за перевозку 10 граммов гашиша.

Адвокаты помилованной Путиным израильтянки хотят ее оправдания в российском суде
После разговора с матерью осужденной израильтянки Путин помиловал ее дочь

Защита осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России израильтянки Наамы Иссахар подаст кассационную жалобу на приговор и обратится в Европейский суд по правам человека. Об этом говорится в сообщении защиты, поступившем в ТАСС.

«Защитники Наамы Иссахар в соответствии с ее поручением готовят кассационную жалобу на приговор Химкинского городского суда от 11 октября 2019 года и апелляционное определение Московского областного суда от 19 декабря 2019 года, которые оцениваются стороной защиты как незаконные и неправосудные, повлекшие осуждение невиновной», — говорится в заявлении.

«Кроме того, защита продолжает подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека на многочисленные и грубые нарушения прав Наамы Иссахар, допущенные при ее необоснованном уголовном преследовании», — сообщила защита девушки.

Жалобы будут в Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове и Европейский суд по правам человека. Адвокаты считают, что помилование Иссахар не означает восстановления ее нарушенных прав.

«Оно может быть достигнуто лишь отменой неправосудного приговора», — пояснила защита.

Наама Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку во время перелета из Дели в Тель-Авив. Сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в ее рюкзаке 9,6 грамма наркотического вещества, которое экспертиза установила как гашиш.

11 октября 2019 года Химкинский городской суд признал Иссахар виновной в контрабанде наркотических средств в значительном размере и назначил ей наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Девушка согласилась с обвинением в хранении наркотика, но не признала вину в контрабанде.

29 января 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля и США Наамы Иссахар.

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