Вскрыл более 7000 трупов судмедэксперт в Бердске. Советы для живых от Владимира Жукова

Каким образом можно продлить жизнь, стоит ли вести здоровый образ жизни и ограничивать себя в питании, а как же алкоголь? Читайте, что важно для живых в материале.

Судебно медицинский эксперт Жуков Владимир Федорович

Умирают все. И многие после смерти попадают на вскрытие к судмедэксперту. «Курьер.Среда.Бердск» пообщался с судмедэкспертом Владимиром Жуковым, человеком со стажем работы в своей области более 50 лет. Он вскрыл на своем столе более 7000 трупов бердчан.

Эксперт судебной медицинской экспертизы рассказал о своей работе, о нюансах и интересных случаях в практике: кто умирал и после воскрес, как по глазному яблоку можно определить, жив человек или мертв, сколько судеб живых людей ему удалось спасти за эти годы, почему судмедэксперт и патологоанатом это не одно и то же, все подробности работы судебной медицины вы сможете прочитать в цикле наших статей.

Кто из нас не мечтает прожить долгую и счастливую жизнь? Чтобы тело и организм работали, как часы, чувствовалась легкость и прилив жизненных сил. Каким образом можно добиться этого, стоит ли вести здоровый образ жизни и ограничивать себя в питании, а как же алкоголь?

Сегодня мы опубликуем то, что ВАЖНО ДЛЯ ЖИВЫХ, а именно, советы, продлевающие жизнь от судмедэксперта Владимира Фёдоровича Жукова, который всю жизнь видит на теле умерших последствия ведения самого разнообразного образа жизни.

Советы по продлению жизни от человека, вскрывшего 7000 тысяч трупов в Бердске

1.Отказ от курения.

-Мой дед до 60 лет курил, а потом бросил, немного набрал вес, но зато лицо преобразилось, он стал чувствовать себя лучше, это значительно продлило его жизнь, — говорит Владимир Федорович.

2. Отказ от алкоголя. Не обязательно впадать в крайности, сам Владимир Федорович, позволяет себе бокал вина, с остальными алкогольными напитками он распрощался в 30-летие своей жизни.

-Бокал хорошего вина (даже своего) по праздничным дням (сколько бы их не было) для здоровья весьма полезен. Но чаще всего от алкогольного отравления умирают люди в возрасте 40-50 лет, потому что организм и сердце не может полностью компенсировать воздействие алкоголя,- говорит эксперт.

3. Умеренные физические нагрузки. Как бы нам не хотелось сидеть на месте и не утруждаться лишний раз, но пешие прогулки, легкий спорт и движение — это действительно вклад в продление своей жизни.

-Движение — это хорошо, но я считаю, что больше пользы приносить движение к своей цели — всегда надо иметь желание узнавать что-то новое, и не только в работе, но и в жизни — для меня это ежегодные путешествия по странам, особенно, на автомобиле! Столько новых впечатлений и положительных эмоций! То есть не просто жить, а получать от жизни удовлетворение. Как говориться: один человек ищет оправдания для своей лени, а другой просто действует и движется вперед, — делится Владимир Жуков.

Владимир Федорович в Норвегии

Мы спросили, действительно ли нынешнее поколение намного слабее, и молодые люди сейчас довольно»хиленькие», по сравнению с людьми старой закалки. Ответ был положительный.

Для продления жизни, для крепкого и развитого иммунитета просто необходимо преодолевать препятствия, которые сейчас, к сожалению многие стараются обойти стороной.

-Раньше люди вели более здоровый образ жизни, человек должен был преодолевать какие-то препятствия со стороны внешней среды, это поднимало тонус. Сейчас все люди расслабленные и если где-то прихватило, все сразу начинают пить таблетки или бегут к врачу. Пешком мало ходят, курят и пьют, это ослабляет нынешнее поколение.

Каждый из нас сам вправе решить, и сделать выбор в пользу алкоголя, табака или отказа от него. Только оправдана ли эта игра со смертью?

Продолжение следует.