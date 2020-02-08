Вскрыл более 7000 трупов судмедэксперт в Бердске. Советы для живых от Владимира Жукова

Умирают все. И многие после смерти попадают на вскрытие к судмедэксперту. «Курьер.Среда.Бердск» пообщался с судмедэкспертом Владимиром Жуковым, человеком со стажем работы в своей области более 50 лет. Он вскрыл на своем столе более 7000 трупов бердчан.
Эксперт судебной медицинской экспертизы рассказал о своей работе, о нюансах и интересных случаях в практике: кто умирал и после воскрес, как по глазному яблоку можно определить, жив человек или мертв, сколько судеб живых людей ему удалось спасти за эти годы, почему судмедэксперт и патологоанатом это не одно и то же, все подробности работы судебной медицины вы сможете прочитать в цикле наших статей.
Кто из нас не мечтает прожить долгую и счастливую жизнь? Чтобы тело и организм работали, как часы, чувствовалась легкость и прилив жизненных сил. Каким образом можно добиться этого, стоит ли вести здоровый образ жизни и ограничивать себя в питании, а как же алкоголь?
Сегодня мы опубликуем то, что ВАЖНО ДЛЯ ЖИВЫХ, а именно, советы, продлевающие жизнь от судмедэксперта Владимира Фёдоровича Жукова, который всю жизнь видит на теле умерших последствия ведения самого разнообразного образа жизни.
Советы по продлению жизни от человека, вскрывшего 7000 тысяч трупов в Бердске
1.Отказ от курения.
-Мой дед до 60 лет курил, а потом бросил, немного набрал вес, но зато лицо преобразилось, он стал чувствовать себя лучше, это значительно продлило его жизнь, — говорит Владимир Федорович.
2. Отказ от алкоголя. Не обязательно впадать в крайности, сам Владимир Федорович, позволяет себе бокал вина, с остальными алкогольными напитками он распрощался в 30-летие своей жизни.
-Бокал хорошего вина (даже своего) по праздничным дням (сколько бы их не было) для здоровья весьма полезен. Но чаще всего от алкогольного отравления умирают люди в возрасте 40-50 лет, потому что организм и сердце не может полностью компенсировать воздействие алкоголя,- говорит эксперт.
3. Умеренные физические нагрузки. Как бы нам не хотелось сидеть на месте и не утруждаться лишний раз, но пешие прогулки, легкий спорт и движение — это действительно вклад в продление своей жизни.
-Движение — это хорошо, но я считаю, что больше пользы приносить движение к своей цели — всегда надо иметь желание узнавать что-то новое, и не только в работе, но и в жизни — для меня это ежегодные путешествия по странам, особенно, на автомобиле! Столько новых впечатлений и положительных эмоций! То есть не просто жить, а получать от жизни удовлетворение. Как говориться: один человек ищет оправдания для своей лени, а другой просто действует и движется вперед, — делится Владимир Жуков.
Мы спросили, действительно ли нынешнее поколение намного слабее, и молодые люди сейчас довольно»хиленькие», по сравнению с людьми старой закалки. Ответ был положительный.
Для продления жизни, для крепкого и развитого иммунитета просто необходимо преодолевать препятствия, которые сейчас, к сожалению многие стараются обойти стороной.
-Раньше люди вели более здоровый образ жизни, человек должен был преодолевать какие-то препятствия со стороны внешней среды, это поднимало тонус. Сейчас все люди расслабленные и если где-то прихватило, все сразу начинают пить таблетки или бегут к врачу. Пешком мало ходят, курят и пьют, это ослабляет нынешнее поколение.
Каждый из нас сам вправе решить, и сделать выбор в пользу алкоголя, табака или отказа от него. Только оправдана ли эта игра со смертью?
Продолжение следует.
да
Валентина 78 лет, согласна полностью со статьёй, при многих болячках, занимаюсь плаванье, пешими прогулка ми читаю, встречаюсь с детьми, внуками, правнуком, с друзьями. Стаж 50 лет