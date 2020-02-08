Малоимущие семьи в России и в Бердске: каковы критерии? Как доказать, что семья малоимущая

Даже неработающие матери и иностранные граждане могут стать малоимущими. Не имеющих официального дохода не признают малоимущими.

Бердчане, имеющие право на льготы, оформляют их в Центре соцподдержки населения

Ряд льгот, например, субсидию на оплату жилья, бесплатное питание детей в школах и другие, могут получать малоимущие жители Бердска. Однако, не все знают о том, кто имеет право получить статус «малоимущие».

По словам начальника отдела социальной помощи населению Натальи Скоромных, статус «малоимущие» получают те бердчане, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного губернатором Новосибирской области. Сейчас среднедушевой доход в Новосибирской области составляет 11018 рублей.

Для того, чтобы получить статус «малоимущие», бердчане должны предоставить свой доход. Причем, граждане, нигде не работающие и не имеющие официального дохода, не могут рассчитывать на помощь государства. Однако, человек не имеющий работы, но активно ее ищущий и стоящий на учете в Центре занятости в качестве безработного, имеет право получить статус «малоимущий». Представив как доход пособие по безработице.

Другой нюанс: в семье работает только отец. Чтобы семья была признана малоимущий, мама должна либо стоять на учете в Центре занятости, либо получать какие-либо выплаты, например, детские пособия.

Иногда бывают ситуации, когда супруга в семье гражданка РФ, а ее супруг является подданным другого государства. Они живут вместе и воспитывают детей в Бердске.

Такая семья также может получить статус «малоимущей». Иностранные подданные, имеющие вид на жительство или временную регистрацию, приносят справки о своей заработной плате и иных доходах. Даже так сказать, гражданский муж, признанный отцом ребенка, может предъявить свой доход. И семья, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, получит статус малоимущей.

В детский сад без очереди

На основании закона Новосибирской области от 06.10.2010 № 533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» и постановлении правительства Новосибирской области от 24.02.2014 № 80-п дети из малоимущих семей имеют право на первоочередное предоставление мест в дошкольных образовательных организациях Новосибирской области.

В вуз по особому порядку

На основании закона Новосибирской области от 06.10.2010 № 533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» и постановлении правительства Новосибирской области от 10.09.2012 № 412-п дети из малоимущих семей, сдавшие единый государственный экзамен, при прочих равных условиях, имеют право на первоочередное предоставление мест в областных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования Новосибирской области.

Компенсация коммуналки

На основании закона Новосибирской области от 06.10.2010 № 533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» и постановлении правительства Новосибирской области от 19.03.2014 № 105-п, малоимущим семьям предоставляется компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 %. Для многодетных семей, имеющих пять и более детей, предоставляется компенсация в размере 50 % платы за коммунальные услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению. В том числе поставкам бытового газа в баллонах, отоплению, теплоснабжению, в том числе поставкам твердого топлива при наличии печного отопления, но не более 30 % от суммы размеров регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного губернатором Новосибирской области, приходящегося на каждого члена многодетной семьи.