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Ушел с молотка: Продали бывший лагерь «Юность» и 1,6 га земли за 19 млн рублей «РАТМ-Девелопмент» на берегу Бердска

21:30 08.02.2020, Алена Романцова Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Этот участок сначала продавался за 60 млн рублей, тогда покупателей не было. После снижения цены на торги заявились сразу два желающих. Сейчас земли находятся в рекреационной зоне — для отдыха. Но собственник может ее изменить.

Ушел с молотка: Продали бывший лагерь «Юность» и 1,6 га земли за 19 млн рублей «РАТМ Девелопмент» на берегу Бердска
У Бердска берегов все меньше

Продали бывшее помещения лагеря «Юность» и близлежащие земли частному собственнику в Бердске. Об этом рассказала начальник отдела по управлению муниципальным имуществом мэрии Бердска Наталья Марусина на комитете по ЖКХ совета депутатов. Напомним, «референдум» ради переноса Дня города предлагают провести депутаты Бердска. 6 февраля прошел комитет по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству. Наталья Дмитриевна рассказала об объектах которые были проданы.

— По Морской №14 было два заявителя, были торги. 17 млн 380 тыс. была первоначальная стоимость. Мы «шагнули два шага» по 870 тыс. Так цена продажи составила 19 млн 118 тыс., — отметила Марусина.

Проданы три объекта и земельный участок лагеря «Юность». Площадь 1,6 га. Депутаты спросили, что теперь будет на этом месте.

— Там новый собственник. Он сам будет решать. Сейчас там рекреационная зона, но собственники могут ее поменять через совет, — отметила Наталья Дмитриевна.

За этот объект была большая цена — 60 млн и никто не проявлял желания ее купить. После снижения суммы появился новый собственник — АО УК «РАТМ-Девелопмент».

— Ну если у города нет средств что-то построить на этой земле. Закон не нарушается, — отметил Алексей Шаталов.

— В общем бюджет пополнили, — подытожил Андрей Вишневский.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» местные власти пока не знают о планах собственника, будут ли сносить «Юность» и строить коттеджи или станут развивать организацию. Читайте подробности в ближайшее время.

Директор платочного лагеря «Юность» Наталья Сидакова отметила, что центр туризма продолжает работать, их перемены не коснулись.

Для справки

Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, иные объекты.

На сайте компании АО УК «РАТМ-Девелопмент» опубликована информация:

Управляющая Компания «РАТМ-Девелопмент» реализует собственные девелоперские проекты и предоставляет профессиональные услуги на рынке коммерческой недвижимости, осуществляя функции:

— брокеридж коммерческой недвижимости и земельных участков;

— управление готовыми объектами;

— сдача в аренду собственных площадей и документальное сопровождение сделок;

— юридическая проверка документов;

— полное техническое и эксплуатационное обслуживание объекта.

В настоящее время «РАТМ-Девелопмент» управляет двумя бизнес-центрами в Центральном районе Новосибирска, базой отдыха «Голубое озеро», расположенной на побережье Обского моря.

Ушел с молотка: Продали бывший лагерь «Юность» и 1,6 га земли за 19 млн рублей «РАТМ Девелопмент» на берегу Бердска
Ушел с молотка: Продали бывший лагерь «Юность» и 1,6 га земли за 19 млн рублей «РАТМ Девелопмент» на берегу Бердска
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От редакции

Правильно сделали, что продали?

Аноним, 07 февраля 2020 13:45
НВР:
Нас самих всех уже давно продали
Аноним, 07 февраля 2020 13:49
НВР:
Нет
Иван, 07 февраля 2020 14:16
Да конечно правильно, что продают бывшие дет лагеря и места массового отдыха советских граждан. Что за 30 лет великой новой ООО "РФ" научились созидать? Конечно же нет, только продаем, пилим,качаем,гоним.
Аноним, 07 февраля 2020 14:44
Не надо...про советские места массового отдыха. А насчёт созидания? Повертите головой. И про собственную дачку не забудьте.
Иван, 07 февраля 2020 20:37
Повертел, одни ТЦ и Супермаркеты,продающие товары из Китая, Турции,Корее и стран Шенгена.Дачи у меня нет
АнтиЯ, 07 февраля 2020 14:20
Продали однако, после этого решения считаю, что депутаты могут выстраиваться в очередь с заявлением о снятии своих полномочий... Позор, одного острогостроителя городу мало, да Чайки.
Иван, 07 февраля 2020 20:39
Интересно,нашолся хоть один порядочный в этом стаде дупутатском.
самизнаетекто, 07 февраля 2020 15:21
это ж надо... пол километра берега по цене коттеджа продали и счастливы. чтоб ваши дети там лбами об забор бились через 5 лет.
Аноним, 07 февраля 2020 16:12
Их дети отдыхают на Ибицце.(Как Киркоров с Басковым и козлом)
А здесь они деньги на отдых зарабатывают.
Газпром - наше достояние.
И берега тоже.
Аноним, 07 февраля 2020 16:56
В общем бюджет пополнили, — подытожил Андрей Вишневский.

_______________
Чтобы были деньги на крутые тачки для чиновников.
Аноним, 07 февраля 2020 17:11
— Ну если у города нет средств что-то построить на этой земле. Закон не нарушается, — отметил Алексей Шаталов.
_________
А зачем в рекреационной зоне что-то строить? По дешевке продать и профукать деньги большого ума не надо. А дальше что? Скоро бердчане с такими управленцами останутся совсем без берегов, лесов, свободных мест отдыха. И негде будет воплощать новые идеи. Уже есть проблемы от такого хозяйствования. Например, проблема отремонтировать ул Первомайская, ведь кто-то додумался отдать в частные руки часть дорог.
Неужели у нас в городе нет умных людей?
Жители города, 07 февраля 2020 19:07
А причем тут референдум о переносе дня города,или хоть что написать! Сумбур ,видимо руки дрожали при печати такой информации!
Аноним, 07 февраля 2020 19:31
Все в плановом режиме. Дельфин продали. Этот продали. Все пучком
Аноним, 07 февраля 2020 21:16
А потом, лет через 5, будут пытаться забрать обратно. Скандал будет, как с Илющенко
Аноним, 07 февраля 2020 21:41
Ха...Там котеджи с 20сотками земли стоят не менее 30млн.Ха...
Аноним, 07 февраля 2020 21:46
Пусть лучше бы бесхозный стоял,чем курам на смех цена.Ведь будущее этого берега теперь ясно любому,б...!!!
Аноним, 07 февраля 2020 22:24
1,6га-это 160соток.убираем 20 соток на дороги и коммуникации.Оставшиеся 140 соток делим на 14участков и продаём их хотя бы по 2,5млн.Получаем минимум 35млн.А если каждый участок через честный аукцион???
а, 08 февраля 2020 20:41
они на футбольном поле там продают по 3млн за 10 соток на берегу будет минимум 6 но честно не получится как же откат!
Просто Дрон, 07 февраля 2020 22:34
Таран выкупил
Аноним, 08 февраля 2020 20:20
герой капиталистического труда, Алтайский тракторный завод в руинах...
Аноним, 07 февраля 2020 23:38
Проститутки (слово допустимо в обращении), но, честно говоря, напрашивается не допустимое в обращении слово! Кого же мы опять навыбирали-то? Временщики, продажные куклы. Думалось, что это уродство лишь в маскве, нет, и наши не отстают. И кто вас уважать будет? Потом удивляетесь, откуда у детей да внуков ваших такие серьёзные болезни - раньше думать надо было, иудушки.
аноним, 08 февраля 2020 22:34
Хотелось чтоб не повторить ошибки выборов,составить списки действующих депутатов продавших берега и собственность народа под ,,благовидным" предлогом
Аноним, 08 февраля 2020 22:28
Знаете чт плохо?То что у Людей нет ощущения что это не кусок побережья,товар который принес сиюминутный барышь(как у аборигенов выменивали алмазы на алебастровые шарики),а территория,где детям и внукам(тем которых Англия не примет и США),самих же "продаванов",лес и река доступны будут только по каналу "дискавери",потому,что батя или дед на кайене покатался...Стыд.Как не охаян ныне СССР,а предки строили в лучших местах лагеря для отдыха деток...Куда честь делась и разум?
аноним, 08 февраля 2020 22:34
Хотелось чтоб не повторить ошибки выборов,составить списки действующих депутатов продавших берега и собственность народа под ,,благовидным" предлогом
Андрей, 08 февраля 2020 22:39
На каком округе депутаты Вишневский,Марусева,Шаталов?Может какие ещё ,,добрые"дела всплывут.
Аноним, 08 февраля 2020 22:46
А где биатлонисты с "Востока"тренироваться будут?Напишу ка я Губерниеву и Бьёрн даллену,расскажу им о ситувции,задам"нескромный"вопрос...

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