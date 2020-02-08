Ушел с молотка: Продали бывший лагерь «Юность» и 1,6 га земли за 19 млн рублей «РАТМ-Девелопмент» на берегу Бердска

Этот участок сначала продавался за 60 млн рублей, тогда покупателей не было. После снижения цены на торги заявились сразу два желающих. Сейчас земли находятся в рекреационной зоне — для отдыха. Но собственник может ее изменить.

У Бердска берегов все меньше

Продали бывшее помещения лагеря «Юность» и близлежащие земли частному собственнику в Бердске. Об этом рассказала начальник отдела по управлению муниципальным имуществом мэрии Бердска Наталья Марусина на комитете по ЖКХ совета депутатов. Напомним, «референдум» ради переноса Дня города предлагают провести депутаты Бердска. 6 февраля прошел комитет по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству. Наталья Дмитриевна рассказала об объектах которые были проданы.

— По Морской №14 было два заявителя, были торги. 17 млн 380 тыс. была первоначальная стоимость. Мы «шагнули два шага» по 870 тыс. Так цена продажи составила 19 млн 118 тыс., — отметила Марусина.

Проданы три объекта и земельный участок лагеря «Юность». Площадь 1,6 га. Депутаты спросили, что теперь будет на этом месте.

— Там новый собственник. Он сам будет решать. Сейчас там рекреационная зона, но собственники могут ее поменять через совет, — отметила Наталья Дмитриевна.

За этот объект была большая цена — 60 млн и никто не проявлял желания ее купить. После снижения суммы появился новый собственник — АО УК «РАТМ-Девелопмент».

— Ну если у города нет средств что-то построить на этой земле. Закон не нарушается, — отметил Алексей Шаталов.

— В общем бюджет пополнили, — подытожил Андрей Вишневский.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» местные власти пока не знают о планах собственника, будут ли сносить «Юность» и строить коттеджи или станут развивать организацию. Читайте подробности в ближайшее время.

Директор платочного лагеря «Юность» Наталья Сидакова отметила, что центр туризма продолжает работать, их перемены не коснулись.

Для справки

— Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, иные объекты.

На сайте компании АО УК «РАТМ-Девелопмент» опубликована информация:

Управляющая Компания «РАТМ-Девелопмент» реализует собственные девелоперские проекты и предоставляет профессиональные услуги на рынке коммерческой недвижимости, осуществляя функции:

— брокеридж коммерческой недвижимости и земельных участков;

— управление готовыми объектами;

— сдача в аренду собственных площадей и документальное сопровождение сделок;

— юридическая проверка документов;

— полное техническое и эксплуатационное обслуживание объекта.

В настоящее время «РАТМ-Девелопмент» управляет двумя бизнес-центрами в Центральном районе Новосибирска, базой отдыха «Голубое озеро», расположенной на побережье Обского моря.