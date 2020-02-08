Ушел с молотка: Продали бывший лагерь «Юность» и 1,6 га земли за 19 млн рублей «РАТМ-Девелопмент» на берегу Бердска

Продали бывшее помещения лагеря «Юность» и близлежащие земли частному собственнику в Бердске. Об этом рассказала начальник отдела по управлению муниципальным имуществом мэрии Бердска Наталья Марусина на комитете по ЖКХ совета депутатов. Напомним, «референдум» ради переноса Дня города предлагают провести депутаты Бердска. 6 февраля прошел комитет по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству. Наталья Дмитриевна рассказала об объектах которые были проданы.
— По Морской №14 было два заявителя, были торги. 17 млн 380 тыс. была первоначальная стоимость. Мы «шагнули два шага» по 870 тыс. Так цена продажи составила 19 млн 118 тыс., — отметила Марусина.
Проданы три объекта и земельный участок лагеря «Юность». Площадь 1,6 га. Депутаты спросили, что теперь будет на этом месте.
— Там новый собственник. Он сам будет решать. Сейчас там рекреационная зона, но собственники могут ее поменять через совет, — отметила Наталья Дмитриевна.
За этот объект была большая цена — 60 млн и никто не проявлял желания ее купить. После снижения суммы появился новый собственник — АО УК «РАТМ-Девелопмент».
— Ну если у города нет средств что-то построить на этой земле. Закон не нарушается, — отметил Алексей Шаталов.
— В общем бюджет пополнили, — подытожил Андрей Вишневский.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» местные власти пока не знают о планах собственника, будут ли сносить «Юность» и строить коттеджи или станут развивать организацию. Читайте подробности в ближайшее время.
Директор платочного лагеря «Юность» Наталья Сидакова отметила, что центр туризма продолжает работать, их перемены не коснулись.
Для справки
— Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, иные объекты.
На сайте компании АО УК «РАТМ-Девелопмент» опубликована информация:
Управляющая Компания «РАТМ-Девелопмент» реализует собственные девелоперские проекты и предоставляет профессиональные услуги на рынке коммерческой недвижимости, осуществляя функции:
— брокеридж коммерческой недвижимости и земельных участков;
— управление готовыми объектами;
— сдача в аренду собственных площадей и документальное сопровождение сделок;
— юридическая проверка документов;
— полное техническое и эксплуатационное обслуживание объекта.
В настоящее время «РАТМ-Девелопмент» управляет двумя бизнес-центрами в Центральном районе Новосибирска, базой отдыха «Голубое озеро», расположенной на побережье Обского моря.
Нас самих всех уже давно продали
Нет
А здесь они деньги на отдых зарабатывают.
Газпром - наше достояние.
И берега тоже.
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Чтобы были деньги на крутые тачки для чиновников.
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А зачем в рекреационной зоне что-то строить? По дешевке продать и профукать деньги большого ума не надо. А дальше что? Скоро бердчане с такими управленцами останутся совсем без берегов, лесов, свободных мест отдыха. И негде будет воплощать новые идеи. Уже есть проблемы от такого хозяйствования. Например, проблема отремонтировать ул Первомайская, ведь кто-то додумался отдать в частные руки часть дорог.
Неужели у нас в городе нет умных людей?