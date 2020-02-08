Знаки зодиака в постели: Узнай, кто любит приятные ласки, а кто оральный секс

Женщины-Девы не понимают, как можно отказываться от орального секса, ведь его она считает важной частью сексуальной жизни. Еще она любит ролевые игры в постели, которые дают ей возможность применить на себя роли, которые ей не свойственны.

Порой кажется, что Мужчины-Овны весьма отчуждены и расчетливы, поэтому не способны на страстные и бурные романы Сексуальный гороскоп говорит о том, что в постели все мы проявляем себя по-разному: кто-то всецело отдается страсти, а кому-то нужно сперва услышать слова любви. Чтобы больше узнать о своих сексуальных предпочтениях, читайте наш гороскоп.

Овен

Порой кажется, что Мужчины-Овны весьма отчуждены и расчетливы, поэтому не способны на страстные и бурные романы. Но это самое ошибочное предположение из всех существующих. Стоит только ему очутиться с женщиной наедине, как он тут же познает с ней немыслимое удовольствие.

Мужчинам нравится, что женщины-Овны знают, чего хотят в постели. Более того, они прекрасно осведомлены, как это можно осуществить. Их сексуальные потребности может удовлетворить далеко не каждый мужчина, однако, если она находит достойного любовника, их союз в постели может принести гармонию и на другие сферы жизни влюбленной пары.

Телец

Мужчинам-Тельцам свойственно скрывать свои настоящие чувства, не показывая все эмоции — то же можно сказать и об интимной сфере их жизни. Но как только он покажет женщине свою истинную сущность, ее ждет немалая доля восторга. Мужчины-Тельцы в отношениях любят романтику, но не терпят слащавости, а в постели от приятных ласк могут перейти к более брутальным приемам.

У женщин-Тельцов много сексуальных фантазий, половину которых они оставят при себе, уж слишком они смелые. Но если мужчина угадает их настроение и покажет, что открыт к сексуальным приключениям, они с головой окунется в мир удовольствия.

Близнецы

Для мужчин-Близнецов часто важны не умения партнерши в постели, а особая духовная связь, которая связывает их двоих. Они легко поддаются романтической атмосфере и проникаются отдельными деталями — взглядами друг на друга во время секса и поцелуями в моменты удовольствия. Близнецы всю свою жизнь находятся в поисках идеала, представление о котором может периодически меняться, но если они чувствуют искренность, то всецело отдают мужчине тело и разум.

Для занятий любовью женщинам-Близнецам нужна особая атмосфера, а если что-то пошло не так, они в один миг могут отложить интим на потом. Но если все складывается гладко, женщины-Близнецы быстро возбуждаются и ожидают от своего мужчины того же.

Рак

Мужчины-Раки нуждаются в поощрении и словах, которые подтверждают их великолепие — особенно, когда идет речь о сексуальной сфере жизни. Мужчинам-Ракам нужно говорить комплименты о их теле, а также не забывать оглашать, что секс с ними был умопомрачительным.

Женщинам-Ракам нужно знать, что они любимы и желанны, и тогда они всецело отдают себя партнерам, чтобы почувствовать сексуальное единство. Порой они даже становятся заложниками наслаждений в постели, осознавая свою одержимость сексом — тогда ни думают о нем и в офисе, и в транспорте, и даже в спортзале. Но это нисколько не мешает им, наоборот, подогревает интерес к своим партнерам, которые потом получают свое удовольствие.

Лев

Мужчины-Львы хорошо знают, чего они хотят от секса в целом, к тому же, им всегда нужно знать, что секс закончится оргазмом, а то и двумя. Они не станут выполнять желания партнерши, если считают, что им это не принесет никакого удовольствия. Но это не значит, что мужчина-Лев относится к женщине с пренебрежением, просто он привык ставить свои желания на первый план.

Женщина-Лев много времени уделяет своему внешнему виду, чтобы быть соблазнительной в постели. Она покупает красивое белье, заботится от упругой кожи и никогда не позволяет себе пренебрегать интимной эпиляцией. Уверенность в красоте своего тела дает ей полную свободу в постели, чего она собственно и добивается.

Дева

Мужчинам-Девам свойственно наслаждаться тем, что женщины добиваются их, показывают свое желание и неоспоримую страсть. Когда уровень обожания показан в полной мере, Дева на все 100 процентов готов открыться своему партнеру, позволяя делать со своим телом все, что ему заблагорассудится. И да, ему это очень нравится.

Женщины-Девы не понимают, как можно отказываться от орального секса, ведь его она считает важной частью сексуальной жизни. Еще она любит ролевые игры в постели, которые дают ей возможность применить на себя роли, которые ей не свойственны.

Весы

Есть в мужчинах-Весах одна любопытная и возбуждающая для женщин черта — они склонны к самолюбованию, поэтому представители этого знака Зодиака часто любят обнажаться и разглядывать себя в зеркале. Для них это может стать частью эротической игры, в которую они завлекают свою партнершу.

Женщины-Весы терпеть не могут мужчин, которые позволяют себе грубость и спешку во время секса. Для нее все должно быть чувственно, а предварительным ласкам уделяется особо внимание. Если мужчина не соблюдает эти правила, то он попросту может быть изгнан из ее интимной жизни.

Скорпион

Настоящий фанат секса — это точно о мужчине-Скорпионе. Он часто думает о нем, легко возбуждается от постельных сцен в кино и тут же жаждет повторить их. Для него важно знать, что женщина наслаждается сексом точно так же, как и она, поэтому Скорпион не страдает эгоизмом в постели.

Женщины-Скорпионы любят доминирование — от него они получают особое удовольствие, зная то, что процессом в определенный момент руководит только она. Также Скорпион не постесняется сказать, что у нее не было оргазма и обязательно предложит своему мужчине поработать в этом направлении.

Стрелец

Мужчины-Стрельцы обладают богатым сексуальным опытом, но при этом чувства Стрельцов к партнером очень поверхностны, они могут даже поддерживать одновременно несколько связей. Стрельцы прежде всего нацелены на собственное удовольствие и довольно равнодушны к ощущениям партнера. Секс, как и отношения в целом с ним, подобны игре.

Женщины-Стрельцы любят оральный и анальный секс. Неудачи в постели у Стрельцов случаются редко, и переживать по этому поводу мужчины-Стрельцы не склонны. Такие казусы они воспринимают философски и не пытаются возложить вину на партнера.

Козерог

Мужчины-Козероги долго присматриваются к женщинам, пытаясь понять, подойдут ли они ему в постели. При этом они не любят особых экспериментов — для них в первую очередь важен результат. У него есть свое особое представление о том, что может быть эротичным, поэтому его партнерша не должна удивляться, если он попросит сходить вместе в душ непосредственно перед близостью.

Когда дверь спальни закрывается, женщина-Козерог должна определить лидера в постели, который и будет руководить процессом. Если оба партнера хотят доминировать, то секс может превратиться в настоящее соревнование для двоих партнеров.

Водолей

Мужчины-Водолеи часто бывают активными в социальной жизни, занимая лидирующие позиции, а в интимной сфере могут найти себе покровительницу, которой они всецело будут подчиняться. Для него важно доставить своему партнеру удовольствие, чтобы показать свою преданность и любовь к нему.

Женщины-Водолеи могут быть очень страстными и непредсказуемыми, для них также не существует табу в постели. После секса они настаивают на том, чтобы связь партнером не прерывалась, поэтому объятия и разговор по душам — это то, что нужно Водолеям после интима.

Рыбы

У мужчин-Рыб есть много фетишей, которые могут стать сюрпризом для их женщины. Но если она согласится окунуться в мир его сексуальных фантазий, у них будет самый лучший в мире секс. Он может быть рискованной, раскрепощенной и игривой — это всегда нравится его партнерам.

Женщины-Рыбы не склонны к сентиментальным проявлениям, поэтому им нравится, когда партнеры тоже отсекают излишнюю романтику, приступая сразу к делу. Но если у нее хорошее настроение, ей во всех подробностях хочется знать, почему и за что ее любят, особенно в самых интимных подробностях.

Источник: Хочу