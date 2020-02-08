Виртуальный концертный зал и модельная библиотека могут появиться в Бердске

3500 бердчан за 2019 год посетили концерты. 17,5 тысяч побывали на выставках в музее.

Ходить на концерты и в музеи чаще жители Бердска

Директор бердского отдела культуры Оксана Мокриенко на обсуждении развития социальной сферы 6 февраля поблагодарила коллег за работу и совместный труд.

— За каждым мероприятием, концертом, спектаклем, выставкой, уроком стоят люди, которые всецело отдают свои силы на благо и процветание культуры Бердска, — сказала Оксана Михайловна.

По словам Оксаны Михайловны, в 2019 году заметно увеличилось число посещений музеев, библиотек и культурных мероприятий. К примеру, 3500 бердчан за год посетили концерты. 17,5 тысяч побывали на выставках в музее.



В планах — открытие модельной библиотеки в Бердске и создание виртуального концертного зала во Дворце культуры «Родина». Бердчане получат возможность в высоком качестве смотреть трансляции концертов со всего мира.Учреждения культуры в 2019 году активно участвовали в мероприятиях, проводимых в рамках Года театра. Впервые в Бердске прошел городской театральный капустник, отдел культуры выпустил буклет «Бердск. Театр в лицах» об истории театральной деятельности за последние 100 лет. В Бердском историко-художественном музее горожане окунулись в историю театра и познакомились с современными театральными коллективами на выставке «Браво».

За 2019 год в Городском центре культуры и досуга проведено 299 мероприятий, в том числе 78 гастролей, на сцене ГДК выступили 25 театров и прошли десятки концертов с участием исполнителей из региона и России. Во Дворце культуры «Родина» зрители аплодировали на 60 драматических детских и взрослых спектаклях. Постановка «Наташкина мечта» образцового коллектива «Гистрион» под руководством Натальи Солодухиной был показан 12 раз на сценах Бердска и Новосибирской области. 32 выпускника продолжили обучение в средних и высших учреждениях сферы культуры сибирского региона и России.