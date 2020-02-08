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Общество / Стиль жизни

Много и быстро ешь — секс будет короткий, разнообразие в еде – разнообразие в сексе

20:19 08.02.2020 Фото: pxhere.com
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Если мужчина не дает вам стащить вкусняшку с его тарелки, то можно и насторожиться – а ну как в самый интересный момент спрячет орудие боя и отвернется к стенке?

Много и быстро ешь секс будет короткий, разнообразие в еде – разнообразие в сексе
Мужчина, который любит вкусно и много поесть, скорее всего и в сексе хочет получить много удовольствия
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Много и быстро ешь секс будет короткий, разнообразие в еде – разнообразие в сексе

Много и быстро ешь — секс будет короткий, разнообразие в еде – разнообразие в сексеКак сказать мужчине: «Секса не будет». Правила отказа в сексеЕщё 43 новостей

В этой жизни, полной неопределенностей, любой тетке хочется хоть в чем-то быть уверенной. Например в том, что прикупив обалденное нижнее белье стоимостью с чугунный мост, его удастся продемонстрировать кому-то кроме стушевавшегося домашнего кота и запотевшего зеркала в ванной. Ну и конечно, что демонстрация этих прелестей вызовет эмоции посильнее, чем «а что это за драные веревочки у тебя на попе?»

А что если кандидат на африканские страсти еще не был опробован в постельно-полевых условиях и у вас с ним кроме как до выдирающих пломбы поцелуев еще ни до чего не дошло? Как? Как узнать, что ожидает тебя один на один с голой правдой? Да знаю, знаю эти народные приметы про пальцы, размер ноги/носа и даже ушей! Практика показывает, что приметы иногда срабатывают, но размер ведь не имеет значения? «Главное – верткость!»

О верткости, собственно, и будет речь. Вы слышали о том, что в жизни есть три самые естественные вещи: смех, секс и еда? По смеху гадать не будем – хотя это тоже интересная мысль, а переключимся на еду.

Вам встречались типы, которые препарируют еду в тарелке с виртуозностью хирурга? Для них еда – процесс вдумчивый и серьезный, не дай бог капля соуса неожиданно испачкает сверкающую сталь ножа – занудная мина обеспечена. Вот и в постели вас будут так же занудно препарировать по эрогенным зонам: пять минут правая грудь, пять минут – левая… Два поцелуя сюда, три — сюда. Сестра! Зажим! Ой… Хорошо, если после окончания операции по доставлению «удовольствия» вас не попросят подробно отчитаться об испытанных ощущениях.

Практика показывает, что мужчина, который любит вкусно и много поесть, скорее всего и в сексе хочет получить много удовольствия. Хотя с изобретательностью вы скорее всего не встретитесь, если только он не любитель отведать по три омара за каждую трапезу. Но иногда и количество переходит в качество, так что сей вариант вовсе не безнадежен. Хотя, если мужчина не дает вам стащить вкусняшку с его тарелки, то можно и насторожиться – а ну как в самый интересный момент спрячет орудие боя и отвернется к стенке?

Гурманы, знающие все лучшие рестораны города и с закрытыми глазами заказывающие в них блюда – особый класс. Обратите внимание как ловко он потрошит вареные трупики морских гадов – вас может ожидать та же участь: пара часов во всех возможных позах, ноги за ушами, попой назад и головой туда же. Хотя, при должной тренировке и гибкости в этом есть свой кайф. Ну не знаю, решайте сами!

Особи, закидывающие в топку организма все, что ни попадя, относятся к еде как к отправлению естественных надобностей организма. Так что и секс будет физиологичен и короток, как пинок под зад – такая же надобность организма. Пять минут (если повезет), разворот на бок и храпака. А вы хотели экстаза?

Наверное, самый большой интерес представляют те мужчины, которые могут и Макдоналдсе позавтракать и в суши-баре не стушеваться. Разнообразие в еде – разнообразие в сексе. И никогда не угадаешь, что за кулинарный изыск будет в следующий раз.

Несомненно, данная классификация может быть углублена и дополнена. Вполне может быть, что «Ваша выборка нерепрезентативна!» — как любил говаривать мой знакомый, статистик по профессии и статист по отношению к моей личной жизни. Но все-таки, девушки! Приглядитесь к тому, кто сидит напротив вас в ресторане!

Источник: Хочу

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