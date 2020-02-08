Народная мудрость: Замужним нельзя брать обувь у подруг холостячек, нельзя спать со своим мужем «валетом»

Замужним женщинам нельзя брать обувь у подруг-холостячек

Иногда мы можем не понимать, почему нас настигают те или иные неприятности, преследуют неудачи на работе или же в личной жизни. Например, вы стали замечать, что в последнее время у вас постоянные беспочвенный ссоры с мужем. Причиной этому могут стать — подарки от подруг или даже разные одеяла!