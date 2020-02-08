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Народная мудрость: Замужним нельзя брать обувь у подруг холостячек, нельзя спать со своим мужем «валетом»

11:56 08.02.2020 Фото: pxhere.com
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6 народных примет для замужних женщин. Например, вы стали замечать, что в последнее время у вас постоянные беспочвенный ссоры с мужем. Причиной этому могут стать — подарки от подруг или даже разные одеяла.

Народная мудрость: Замужним нельзя брать обувь у подруг холостячек, нельзя спать со своим мужем валетом

Замужним женщинам нельзя брать обувь у подруг-холостячек

Иногда мы можем не понимать, почему нас настигают те или иные неприятности, преследуют неудачи на работе или же в личной жизни. Например, вы стали замечать, что в последнее время у вас постоянные беспочвенный ссоры с мужем. Причиной этому могут стать — подарки от подруг или даже разные одеяла!

  • Замужним женщинам нельзя брать обувь у подруг-холостячек. Принимая ее, вы меняете семейную судьбу на жизнь одиночки.
  • Замужняя женщина не должна принимать в подарок детские игрушки, чтобы не разрушить свое женское счастье.
  • Бабушка советует замужним женщинам не заплетать косы незамужним девушкам. Ведь таким образом они отдают им свое женское счастье, а себя обрекают на одиночество.
  • Молодоженам нельзя загадывать желания на свадебном замке. Тот, кто найдет ключ от него, будет обладать дальнейшей судьбой и любовью молодых.
  • Мужу и жене нельзя спать под отдельными одеялами, ведь это разлучает их и предсказывает расставания.
  • Также нельзя спать со своим мужем «валетом», поскольку так он и в жизни может отвернуться.

Источник: Хочу

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