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Обвиняемый в махинациях на 6,5 млрд рублей замначальника Генштаба выздоровел и угодил за решетку

10:25 08.02.2020 Фото: МО
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Генерала Халила Арсланова арестовали. Находясь под подпиской о невыезде, по версии следствия, он угрожал подчиненным в том числе физической расправой, обещал финансовую поддержку.

Обвиняемый в махинациях на 6,5 млрд рублей замначальника Генштаба выздоровел и угодил за решетку
Генерал Арсланов свою вину не признает

В Москве суд удовлетворил ходатайство следователей об изменении меры пресечения генерал-полковнику Халилу Арсланову, сообщили в пятницу в главке Следственного комитета РФ.

В октябре 2019 года Главное военное следственное управление СКР предъявило начальнику Главного управления связи Вооруженных Сил России – заместителю начальника Генштаба ВС Российской Федерации генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой и в особо крупном размере). Данные деяния относятся к категории тяжких преступлений, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, составляет до 10 лет лишения свободы.

-Нахождение Халилова на стационарном лечении в медицинском учреждении, а также рекомендации врачей о проведении с ним неотложных следственных действий только в присутствии медицинского работника послужили основаниями для избрания в его отношении меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. При этом в ходе расследования совершенных преступлений получены многочисленные сведения о том, что обвиняемый активно противодействует органам предварительного следствия: он лично и через доверенных ему лиц воздействовал на подчиненных, свидетелей, а также обвиняемых и их защитников, побуждая не сотрудничать со следствием, а также отказаться от ранее данных показаний, обличающих его, угрожая увольнением и даже физическим воздействием. В случае же принятия его условий обещал оказать всяческую поддержку, в том числе и финансовую, — рассказали в СК.

Принимая во внимание изложенное, а также учитывая, что врачи оценивают состояние здоровья Халилова как удовлетворительное, заболевания, препятствующего содержанию его под стражей, не имеется, продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступлений, военные следователи внесли ходатайство об изменении ему меры пресечения на более строгую – заключение под стражу, которое 235 гарнизонный военный суд удовлетворил.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», несколько подчиненных генерал-полковника ранее признали свою вину в махинациях, в том числе при закупке средств связи на сумму более 6,5 млрд рублей. Позже они отказались от показаний против Арсланова, как считает контрразведка, под давлением.

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