Дефицит масок при вспышке коронавируса признал минздрав Новосибирской области

В аптеках Бердска тоже наблюдается нехватка медицинских масок. Кроме того, они подорожали в десятки раз. Министр здравоохранения попросил производителей увеличить выпуск и заявил, что проверять аптеки должны ФАС и другие надзорные службы.

Куда подевались маски? Спрашивает минздрав

Куда подевались маски? На этот вопрос попытался ответить минздрав Новосибирской области на своем официальном сайте. В субботу, 8 февраля, не во всех аптеках Бердска они есть, убедился «Курьер. Среда. Бердск».

Защитные медицинские маски, которые всегда, даже в самый пик эпидемии гриппа, в изобилии лежали на полках аптек, сегодня – дефицит. Может ли региональный минздрав повлиять на ситуацию и заставить аптеки обеспечить необходимый запас?

Аптечные сети – самостоятельные бизнес-структуры, они не подведомственны региональному министерству здравоохранения. Проверки ассортимента и ценовой политики аптек – это полномочия антимонопольной службы и контрольно-надзорных органов.

«В свою очередь минздрав тоже обеспокоен возникшими перебоями с поставками медицинских масок, так как они необходимы ежедневно и в большом количестве для персонала лечебных учреждений. Поэтому мы уже обратились к новосибирскому предприятию-производителю защитных масок с просьбой увеличить их выпуск», — пояснил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

По мнению руководителя минздрава, повышенный спрос на маски – явление закономерное, обусловлено информацией о вспышке коронавирусной инфекции в Китае. Но в этой истории, несомненно, есть и плюс: новосибирцы оценили значение масок, и сегодня, когда в регионе начался сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ, всё больше людей при первых признаках простуды надевают это средство защиты, чтобы не подвергать опасности заражения окружающих.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в городских аптеках масок не хватает. Сотрудники аптек заявляют, что их нет на складах. Кроме того, стоимость масок в последние дни подскочила в 10 раз.