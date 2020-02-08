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Дефицит масок при вспышке коронавируса признал минздрав Новосибирской области

10:45 08.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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В аптеках Бердска тоже наблюдается нехватка медицинских масок. Кроме того, они подорожали в десятки раз. Министр здравоохранения попросил производителей увеличить выпуск и заявил, что проверять аптеки должны ФАС и другие надзорные службы.

Дефицит масок при вспышке коронавируса признал минздрав Новосибирской области
Куда подевались маски? Спрашивает минздрав

Куда подевались маски? На этот вопрос попытался ответить минздрав Новосибирской области на своем официальном сайте. В субботу, 8 февраля, не во всех аптеках Бердска они есть, убедился «Курьер. Среда. Бердск».

Защитные медицинские маски, которые всегда, даже в самый пик эпидемии гриппа, в изобилии лежали на полках аптек, сегодня – дефицит. Может ли региональный минздрав повлиять на ситуацию и заставить аптеки обеспечить необходимый запас?

Аптечные сети – самостоятельные бизнес-структуры, они не подведомственны региональному министерству здравоохранения. Проверки ассортимента и ценовой политики аптек – это полномочия антимонопольной службы и контрольно-надзорных органов.

«В свою очередь минздрав тоже обеспокоен возникшими перебоями с поставками медицинских масок, так как они необходимы ежедневно и в большом количестве для персонала лечебных учреждений. Поэтому мы уже обратились к новосибирскому предприятию-производителю защитных масок с просьбой увеличить их выпуск», — пояснил  министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

По мнению руководителя минздрава, повышенный спрос на маски – явление закономерное, обусловлено информацией о вспышке коронавирусной инфекции в Китае. Но в этой истории, несомненно, есть и плюс: новосибирцы оценили значение масок, и сегодня, когда в регионе начался сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ, всё больше людей при первых признаках простуды надевают это средство защиты, чтобы не подвергать опасности заражения окружающих.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в городских аптеках масок не хватает. Сотрудники аптек заявляют, что их нет на складах. Кроме того, стоимость масок в последние дни подскочила в 10 раз.

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