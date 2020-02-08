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Пили до утра: Вонзил нож в грудь молодому собутыльнику во время пьяной ссоры 44-летний житель Новосибирска

11:40 08.02.2020 Фото: Википедии
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В отделении полиции он дал признательные показания. Орудие преступления изъято. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пили до утра: Вонзил нож в грудь молодому собутыльнику во время пьяной ссоры 44 летний житель Новосибирска
Попойка закончилась конфликтом и поножовщиной

В Первомайском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

7 февраля в 06.25 в дежурную часть отдела полиции №9 «Первомайский» управления МВД России по Новосибирску поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в приемное отделение автомобилем скорой помощи с телесными повреждениями в виде проникающего ножевого ранения в область грудной клетки доставлен местный житель в возрасте 25 лет.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые установили, что потерпевший в квартире дома по улице Твардовского распивал спиртные напитки в компании 44-летнего знакомого. Внезапно между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес удар ножом в область грудной клетки своему знакомому.

В отделении полиции он дал признательные показания. Орудие преступления изъято. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.

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