С жалоб Батьки на нехватку снега начались переговоры Путина и Лукашенко по нефти

Российская делегация опоздала на встречу из-за плохой погоды. Лидеры поговорили тет-а-тет полтора часа. Лукашенко на фоне нефтегазовых споров неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской.

Лукашенко пожаловался на нехватку снега в своей резиденции в Сочи

Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко продвели переговоры в расширенном составе 7 февраля, несмотря на отсутствие части российской делегации, переговоры в формате тет-а-тет заняли час или полтора.

«К сожалению, наша делегация не смогла пока добраться до нашей встречи. Надеюсь, погодные условия позволят, и они (члены делегации — ред.) чуть попозже приедут. Мы пока можем начать нашу дискуссию, пообсуждать наши текущие дела, выйдем и за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными», — сказал Путин в начале беседы.

Он отметил, что уже провел переговоры с Лукашенко в формате тет-а-тет. «У нас вопросов много, мы с Александром Григорьевичем почти час или полтора (беседовали в формате один на один — ред.), затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес», — добавил Путин.

«Поэтому сейчас можем продолжить в более широком составе, а потом еще подождем наших коллег и перейдем ко второму раунду. Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным», — резюмировал российский лидер.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время первой в этом году встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи шутя пожаловался, что в его резиденции почти не осталось снега.

Главы двух государств проводят переговоры в Сочи, они планируют обсудить сотрудничество между двумя странами, в том числе интеграционные процессы. Президенты начали беседу тет-а-тет, позже к ним присоединятся делегации.

«И везет же вам! И снега море, и зима. У нас там, где я живу, почти не осталось снега. Вот тут, пониже, рядом (в резиденции в Сочи — ред.)», — со смехом сказал Лукашенко, следует из видео, распространенного белорусскими СМИ.

Путин в ответ показал на одну из гор и отметил, что снега «там еще больше».

«Да, я знаю, там и снег идет», — согласился Лукашенко.

После этого Путин пригласил Лукашенко продолжить общение в помещении, главы государств, смеясь, отправились на переговоры, передает РИА Новости.

Встреча прошла на фоне сложностей в нефтегазовом вопросе и визита в Белоруссию госсекретаря США Майка Помпео. Глава Белоруссии даже усмотрел в реакции России на переговоры с американским политиком некий поднявшийся «скандал», о чем поспешил сообщить. В Кремле же, комментируя по просьбе журналистов визит Помпео, констатировали, что рассматривают его как абсолютно суверенное право партнеров и реализацию суверенных отношений.

Также Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти в республику. Лукашенко на фоне нефтегазовых споров неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей с РФ о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В частности, Минск считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для нефтяных компаний РФ при поставках нефти в республику.

Помимо этого не решен окончательно вопрос об условиях поставки российского газа. «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» 31 декабря 2019 года продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок газа в Белоруссию определена только на январь и февраль 2020 года. Как сообщало минэнерго республики, цена газа на эти два месяца сохранена на уровне 2019 года — 127 долларов за тысячу кубометров.