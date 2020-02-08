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Мишустин назвал непосильными штрафы в 5000 рублей при нынешних зарплатах

13:24 08.02.2020 Фото: ГД
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По словам премьера, «мы еще не добились такого роста зарплат», чтобы увеличивать штрафы за превышение скорости, как предлагает новый проект КоАП. В Госдуме тоже посчитали это «возбуждением ненависти к законодательству».

Мишустин назвал непосильными штрафы в 5000 рублей при нынешних зарплатах
Михаил Мишустин стал главой правительства после отставки Дмитрия Медведева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что увеличение штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тысяч рублей — непосильная для многих сумма, и предложил пересмотреть подход к установлению штрафов.

«При разработке нового кодекса о КоАП было предложено увеличить сумму штрафов за превышение скорости до 5 тысяч рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», — сказал Мишустин на заседании правительства РФ в четверг.

По его словам, «любые вопросы, которые касаются введения новых размеров штрафов, нужно в первую очередь рассматривать с учетом платежеспособности населения, а также с точки зрения улучшения качества автоматизации и администрирования, а не идти по самому простому пути, кратно увеличивая их размер».

«Сырые» документы

Мишустин призвал в принципе пересмотреть правила и нормативы работы с документами, не выносить на утверждение «сырые и неготовые» документы, поскольку это «формирует соответствующий образ государства у людей».

Он отметил, что «мнение граждан — главный индикатор деятельности».

«При подготовке ведомственных документов правительству нужно учитывать не только финансово-экономические и социальные последствия, но и возможный общественный резонанс принимаемых решений, четко информировать людей, идет ли речь о предложениях, еще нуждающихся в проработке, или о чем-то другом, уже принятых решениях, особенно когда речь идет о социально значимых решениях», — сказал глава правительства.

Проект нового КоАП

30 января Минюст РФ опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях. В нем, в частности, предусматривается рост штрафов за превышение скорости. Так, штраф за превышение на 20-40 км/ч составит 3 тыс. руб. (сейчас 500 руб.), а штраф за превышение на 40-60 км/ч составит 4 тыс. руб. (сейчас 1-1,5 тыс. руб.).

Предполагается, что Кодекс вступит в силу 1 января 2021 года.

Возбуждает ненависть к законотворчеству

Председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников отрицательно оценил новый проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), представленный Минюстом РФ.

«Мы считаем, что документ никуда не годится. Он возбуждает ненависть к законотворчеству», — сказал Крашенинников журналистам 4 февраля.

В частности, по словам главы комитета, «неприемлемо то, что в новом проекте КоАП предусматривается многократное повышение штрафов, а также увеличение сроков давности».

«Любое увеличение сроков давности — то же самое что увеличение ответственности», — сказал Крашенинников. В проекте Кодекса есть предложения увеличить срок давности с месяца до года, а это ни для бизнеса, ни для граждан не годится, отметил глава комитета.

Крашенинников считает, что новый проект КоАП усиливает репрессивные механизмы, что противоречит экономической политике страны и «ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному Собранию».

«Особенно вызывает недоумение сильное увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложение ввести накопительную систему нарушений в этой сфере, а также меры, связанные с возможностью конфискации автомобиля в пользу государства», — заявил Крашенинников

В таком виде проект КоАП ни представлять, ни в Думу вносить нельзя, он «сырой», подчеркнул парламентарий.

Доработка с учетом замечаний

В МВД РФ ранее заявили о необходимости тщательно изучить поступающие замечания и предложения по проекту Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в части увеличения суммы штрафов за превышение скоростного режима.

«Замечания и предложения, поступающие в ходе общественного обсуждения проекта нового кодекса, будут тщательно изучены, обобщены и использованы при его доработке», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-центре ведомства 31 января.

Как пояснили в МВД, «разработаны предложения об установлении ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения (связанные с опасным вождением, систематическим нарушением ПДД и др.)» в рамках подготовки проекта нового КоАП.

Ряд предложений был разработан на основе проведенного комплексного анализа статических данных о совершенных за последние 5 лет правонарушений в области дорожного движения, количестве ДТП в стране. Сюда вошли предложения об усилении ответственности за совершение административных правонарушений, связанных с превышением установленной скорости движения, с нарушением правил остановки и стоянки транспортных средств.

«Данные предложения были предметом обсуждения на экспертном уровне на заседаниях подгрупп по разработке предложений в проект нового кодекса», — отметили в МВД.

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От редакции

Грабительские штрафы?

Аноним, 08 февраля 2020 14:57
Система Платон, повышение НДС, налоги на хворост, сухостой и грибы с ягодами, увеличение кадастровой стоимости и соответственно - налогов с нее в несколько раз с жилья, гаражей, дач и прочей недвижимости - это вам не грабительские штрафы за ДПС, это - "посильно".
Вам это любой мишустин докажет, как автор перечисленного геноцида.
Аноним, 08 февраля 2020 15:19
не согласен с Мишустиным.
Штрафы и должны быть большими чтобы не было даже мысли нарушать!
Разве не в этом цель?
В чем необходимость гнать по городу больше положенного на 20 км/ч???
Иван, 08 февраля 2020 16:48
Не согласен с вами, штрафы -это предупреждение совершения новых правонарушений. Лично для меня 500 руб это достаточно.
Аноним, 08 февраля 2020 16:56
Начали отбеливать новый "мудрый" путинский выбор премьер-министра по путинскому же образцу: сначала предложат повысить пенсии до 70 лет, а потом "добрый Путин" вступится за народ и повысит только вполовину. Так и этот с этими штрафами.

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