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Умер школьник во время игры в баскетбол на уроке физкультуры в Подольске

12:30 08.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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15-летний мальчик страдал сердечным заболеванием, но освобождения от физры у него не было. Вовремя занятий он присел на скамейку и потерял сознание. Правоохранительные органы устанавливают причину трагедии.

Умер школьник во время игры в баскетбол на уроке физкультуры в Подольске
Трагедия произошла в школе во время урока физкультуры

Подросток умер на уроке физкультуры в Подольске, причины устанавливаются. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В пятницу на уроке физкультуры в поселке Молодежный городского округа Подольск в школе скончался подросток 2004 года рождения. Причина произошедшего в настоящее время устанавливается», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий сообщила, что подросток страдал сердечным заболеванием. «По предварительным данным, на уроке физкультуры во время игры в баскетбол 15-летнему мальчику стало плохо, он присел на скамейку и потерял сознание. Приехавшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка, — сказала Врадий. — Изучением медкарты школьника установлено наличие у него сердечного заболевания, однако это позволяло посещать уроки физкультуры, к ним он был допущен».

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Сердечникам можно ходить на физру?

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