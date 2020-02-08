С патриотической «Катюши» в исполнении детсадовцев стартовала «Лыжня России-2020» в Бердске

На видео сняли массовые забеги малышей и взрослых. Шапочек с символикой хватило всем 800 участникам стартов. Плюсовая температура «выгнала» бердчан на лыжню.

При плюсовой температуре стартовала «Лыжня России-2020» в Бердске

В полдень сегодня, 8 февраля, на лыжной базе «Метелица» в Бердске стартовала «Лыжня России-2020». По словам организаторов, на дистанции вышли 800 лыжников разных возрастов.

Малыши перед стартом исполнили песню «Катюша». Первыми на старт вышли дети до 7 лет. Многим помогали родители, так как не все ребята могли справиться с лыжами и палками. Дойти и доползти до финиша 500 метров смогли не все.

Вторыми пробежали свою дистанцию бердчане старше 50 лет. Эта группа участников тоже была многолюдной. Пенсионерки на старте требовали выдать им шапочки с символикой «Лыжни России».

Самая многочисленная когорта — в возрасте от 18 до 50 лет. Эти участники бежали 2,5 км. И тут же лидеры гонок получали кубки и медали. Лыжники и болельщики радовались теплой погоде, которая позволила прекрасно провести субботний день на прогулке в лесу. Сейчас в Бердске +2 градуса.

На старте выдавали шапочки и символикой «Лыжни»

На «Лыжне России-2020» в Бердске

Первые победители «Лыжни»

Видео Вероники Судариковой

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