С патриотической «Катюши» в исполнении детсадовцев стартовала «Лыжня России-2020» в Бердске

В полдень сегодня, 8 февраля, на лыжной базе «Метелица» в Бердске стартовала «Лыжня России-2020». По словам организаторов, на дистанции вышли 800 лыжников разных возрастов.
Малыши перед стартом исполнили песню «Катюша». Первыми на старт вышли дети до 7 лет. Многим помогали родители, так как не все ребята могли справиться с лыжами и палками. Дойти и доползти до финиша 500 метров смогли не все.
Вторыми пробежали свою дистанцию бердчане старше 50 лет. Эта группа участников тоже была многолюдной. Пенсионерки на старте требовали выдать им шапочки с символикой «Лыжни России».
Самая многочисленная когорта — в возрасте от 18 до 50 лет. Эти участники бежали 2,5 км. И тут же лидеры гонок получали кубки и медали. Лыжники и болельщики радовались теплой погоде, которая позволила прекрасно провести субботний день на прогулке в лесу. Сейчас в Бердске +2 градуса.
Видео Вероники Судариковой