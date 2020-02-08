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В смертельном ДТП пострадали 7 детей из команды горнолыжников Кемерова по пути из Магадана

13:45 08.02.2020 Фото: СКР
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Возбуждено дело. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель «Лады», который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом, перевозившем спортсменов. Водитель легкового авто погиб.

В смертельном ДТП пострадали 7 детей из команды горнолыжников Кемерова по пути из Магадана
СКР расследует происшествия с детьми

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП в Кемеровской области с участием микроавтобуса, который перевозил детскую спортивную команду из Магадана, сообщили в субботу в регоинальном СК РФ.

Накануне микроавтобус Hyundai, перевозивший детскую спортивную команду по горнолыжному спорту из Магадана, столкнулся с легковушкой Lada в Кемеровской области по пути в аэропорт Новокузнецка. Водитель легкового автомобиля погиб, восемь пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу.

«7 февраля текущего года в дорожно-транспортном происшествии на автодороге в Новокузнецком районе получили травмы несколько детей-спортсменов. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. В микроавтобусе находились восемь спортсменов в возрасте 12-14 лет, которых сопровождал тренер.

«Спортсмены были госпитализированы, у двоих диагностированы травмы средней тяжести, у остальных — ссадины и ушибы», — сообщает пресс-служба.

Источник в оперативных органах рассказал ТАСС, что в ближайшее время будет решаться вопрос о транспортировке команды в Магадан и необходимости задействовать для этого силы санавиации.

В ходе расследования будет установлено, были ли нарушены правила перевозки пассажиров. В ближайшее время в качестве подозреваемого будет допрошен тренер команды. Назначена автотехническая экспертиза, которая определит техническое состояние автобуса.

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