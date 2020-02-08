08.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

В массовой бойне со стрельбой и пожарами погибли 8 человек на юге Казахстана

14:35 08.02.2020 Фото: Кремлин.ру
0

В соцсетях сообщают, что драки в нескольких селах произошли на межнациональной почве. В данном районе компактно проживают граждане дунганской национальности. Президент Токаев поручил разобраться в конфликте и наказать виновных.

В массовой бойне со стрельбой и пожарами погибли 8 человек на юге Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Между жителями села Масанчи в Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка, в результате которой погибли и ранены люди, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«В ряде населённых пунктов Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и драки между местными жителями. Этой ситуацией воспользовались провокаторы. К сожалению, есть погибшие и раненые», — цитирует Токаева его пресс-служба.

Президент Казахстана поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий массовой драки и установить вызвавшие её обстоятельства.

Расследование инцидента возьмёт под контроль генеральный прокурор республики.

Токаев также поручил организовать похороны погибших и оказать необходимую помощь их семьям, а также оценить размер ущерба и принять меры для восстановления инфраструктуры.

«Сейчас важно успокоить население… Генеральная прокуратура должна провести необходимые следственные мероприятия и привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию», — подчеркнул лидер Казахстана.

Он также выразил соболезнования близким погибших граждан.

Правоохранители устанавливают зачинщиков и участников конфликта. На видео, опубликованных в социальных сетях, были слышны выстрелы, видны горящие дома. Авторы некоторых сообщений в социальных сетях пытались придать происходящим столкновениям межнациональный характер. В данном районе компактно проживают граждане дунганской национальности, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Президент подчеркнул, что государственным органам необходимо принять срочные меры «по устранению последствий этого серьезного инцидента».

В связи с этим он поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе под председательством заместителя премьер-министра Бердибека Сапарбаева.
«Прежде всего, следует выяснить основные причины конфликта. Необходимо обеспечить оперативное решение вопросов социально-экономического и гуманитарного характера», — добавил он.

Согласно поручению, правительственная комиссия совместно с администрацией Жамбылской области должна организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять план восстановления собственности пострадавших, оказать помощь семьям погибших и раненых. Президент также поручил «успокоить население» и подключить к этой работе Ассамблею народа Казахстана, а также авторитетных людей на месте.

«Генеральному прокурору необходимо взять на особый контроль расследование событий в Кордайском районе и создать для этого межведомственную следственно-оперативную группу. Виновные должны быть строго наказаны», — сказал президент.
По его словам, Комитет национальной безопасности, Генеральная прокуратура должны провести необходимые следственные мероприятия и привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию.

По данным СМИ, по меньшей мере 8 человек погибли в результате массовой драки.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что не поделили?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВпервые в Бердске: "Мисс-Юнармией-2020" стала Александра Софронова из школы №9
18:53 08-02-2020
Впервые в Бердске:
Увольняют российских пилотов авиакомпании Китая из-за простоя самолетов Boeing 737
17:46 08-02-2020
Увольняют российских пилотов авиакомпании Китая из-за простоя самолетов Boeing 737
Обвиняют врачей в смерти старика с болезнью Альцгеймера родственники умершего в Омске
16:59 08-02-2020
Обвиняют врачей в смерти старика с болезнью Альцгеймера родственники умершего в Омске
Выиграл 8,2 млн рублей в лотерею водитель из Новосибирска 1
16:48 08-02-2020
Выиграл 8,2 млн рублей в лотерею водитель из Новосибирска
Мифы и правда о раке: во что верить, рассказал онколог
16:35 08-02-2020
Мифы и правда о раке: во что верить, рассказал онколог
БердскУпала в обморок 16-летняя спортсменка на финише "Лыжни России-2020" в Бердске. Очевидцы сняли видео 3
16:13 08-02-2020
Упала в обморок 16-летняя спортсменка на финише
Позорными 0,25% и миной под нацпроекты и программу борьбы с бедностью назвал снижение ставки ЦБ миллиардер Дерипаска 1
15:40 08-02-2020
Позорными 0,25% и миной под нацпроекты и программу борьбы с бедностью назвал снижение ставки ЦБ миллиардер Дерипаска
Что нужно учитывать при покупке жилья в ипотеку с использованием маткапитала в 2020 году
15:25 08-02-2020
Что нужно учитывать при покупке жилья в ипотеку с использованием маткапитала в 2020 году
Погибла пожилая женщина из Honda CR-V в тройном ДТП с маршруткой под Новосибирском
15:05 08-02-2020
Погибла пожилая женщина из Honda CR-V в тройном ДТП с маршруткой под Новосибирском
Коронавирусная бомба: из 3700 пассажиров смертельным вирусом заболели 64 на круизном лайнере Diamond Princess
14:50 08-02-2020
Коронавирусная бомба: из 3700 пассажиров смертельным вирусом заболели 64 на круизном лайнере Diamond Princess