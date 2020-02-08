В массовой бойне со стрельбой и пожарами погибли 8 человек на юге Казахстана

В соцсетях сообщают, что драки в нескольких селах произошли на межнациональной почве. В данном районе компактно проживают граждане дунганской национальности. Президент Токаев поручил разобраться в конфликте и наказать виновных.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Между жителями села Масанчи в Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка, в результате которой погибли и ранены люди, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«В ряде населённых пунктов Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и драки между местными жителями. Этой ситуацией воспользовались провокаторы. К сожалению, есть погибшие и раненые», — цитирует Токаева его пресс-служба.

Президент Казахстана поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий массовой драки и установить вызвавшие её обстоятельства.

Расследование инцидента возьмёт под контроль генеральный прокурор республики.

Токаев также поручил организовать похороны погибших и оказать необходимую помощь их семьям, а также оценить размер ущерба и принять меры для восстановления инфраструктуры.

«Сейчас важно успокоить население… Генеральная прокуратура должна провести необходимые следственные мероприятия и привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию», — подчеркнул лидер Казахстана.

Он также выразил соболезнования близким погибших граждан.

Правоохранители устанавливают зачинщиков и участников конфликта. На видео, опубликованных в социальных сетях, были слышны выстрелы, видны горящие дома. Авторы некоторых сообщений в социальных сетях пытались придать происходящим столкновениям межнациональный характер. В данном районе компактно проживают граждане дунганской национальности, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Президент подчеркнул, что государственным органам необходимо принять срочные меры «по устранению последствий этого серьезного инцидента».

В связи с этим он поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе под председательством заместителя премьер-министра Бердибека Сапарбаева.

«Прежде всего, следует выяснить основные причины конфликта. Необходимо обеспечить оперативное решение вопросов социально-экономического и гуманитарного характера», — добавил он.

Согласно поручению, правительственная комиссия совместно с администрацией Жамбылской области должна организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять план восстановления собственности пострадавших, оказать помощь семьям погибших и раненых. Президент также поручил «успокоить население» и подключить к этой работе Ассамблею народа Казахстана, а также авторитетных людей на месте.

«Генеральному прокурору необходимо взять на особый контроль расследование событий в Кордайском районе и создать для этого межведомственную следственно-оперативную группу. Виновные должны быть строго наказаны», — сказал президент.

По его словам, Комитет национальной безопасности, Генеральная прокуратура должны провести необходимые следственные мероприятия и привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию.

По данным СМИ, по меньшей мере 8 человек погибли в результате массовой драки.