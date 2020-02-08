Коронавирусная бомба: из 3700 пассажиров смертельным вирусом заболели 64 на круизном лайнере Diamond Princess

Россиян среди заболевших нет, их на борту 24 человека. Судно стоит в карантинной зоне в Японии. Его не принимает ни один порт мира. В Китае коронавирусом уже заразились более 34,5 тыс. человек, из них 722 умерли.

Скорость распространения коронавируса пугает специалистов

«Посольство России в Японии продолжает работу по оказанию содействия россиянам, находящимся на борту круизного лайнера «Diamond Princess». За последние сутки японская сторона информировала о троих заболевших коронавирусом пассажирах судна. Ни у кого из наших граждан вирус не диагностирован», — сообщили в дипмиссии.

Ранее минздрав Японии сообщил, что среди пассажиров судна было подтверждено три новых случая заражения. Среди новых заболевших – двое граждан США и один гражданин Китая. Всего, по последним данным, вирус был выявлен у 64 пассажиров судна из 11 стран и регионов.

В посольстве России в Японии также подчеркнули, что с каждым россиянином поддерживается индивидуальный контакт, оказывается помощь в решении медицинских и бытовых вопросов в сотрудничестве с японскими властями.

Круизное судно Diamond Princess c понедельника встало на рейд у японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса. Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должно было в понедельник вернуться в Йокогаму. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который в Гонконге сошел на берег, был заражен новым типом коронавируса. К понедельнику несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3700 пассажиров и членов экипажа. На судне находятся 24 гражданина России, в том числе, двое детей.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 34,5 тысячи человек, из них 722 умерли, передает РИА Новости.