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Погибла пожилая женщина из Honda CR-V в тройном ДТП с маршруткой под Новосибирском

15:05 08.02.2020 Фото: ГУМЧС по НСО
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Очевидцы ДТП бросились на помощь зажатым в автомобилях людям, один из которых и вовсе оказался между ними. Пострадали водитель и пассажир «Хонды» и двое человек из маршрутки №73.

Погибла пожилая женщина из Honda CR V в тройном ДТП с маршруткой под Новосибирском
«Хонда» разбита всмятку

Последствия ДТП на Северном объезде в Новосибирском районе ликвидированы. Об этом в субботу сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

8 января в 12:00 поступило сообщение о ДТП на Северном объезде в Новосибирском районе. Столкнулись два автомобиля и маршрутное такси №73. Движение не перекрывалось, сотрудниками ГИБДД было организовано реверсивное движение. На месте ДТП было задействовано 22 человека и 8 единиц техники, из них от МЧС 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

По информации АСТ-54, под путепроводом столкнулись кроссовер Honda CR-V, седан Nissan Almera и маршрутка Ford Tranzit маршрута №73. От удара «Форд» вылетел в сугроб, а «Хонда» и «Ниссан» получили критические повреждения: у кроссовера уничтожена передняя часть, вывернуты передние двери, раздавлено лобовое стекло и погнута крыша.

Очевидцы ДТП бросились на помощь зажатым в автомобилях людям, один из которых и вовсе оказался между ними. Водитель «Хонды» двигался со стороны Пашино и его выбросило из колеи, сначала в микроавтобус, а затем в седан. В салоне кроссовера помимо водителя, находилось два человека, одна из которых — пожилая женщина, скончалась от полученных травм. Также пострадали водитель и пассажир «Хонды» и двое человек из маршрутки.

Погибла пожилая женщина из Honda CR V в тройном ДТП с маршруткой под Новосибирском

На месте смертельного ДТП работали спасатели

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