Что нужно учитывать при покупке жилья в ипотеку с использованием маткапитала в 2020 году

Средства маткапитала не выдаются наличными. Они перечисляются на счет кредитора или продавца недвижимости. Использование денег возможно только после того, как будет подписан кредитный договор или договор купли-продажи.

Льготная ипотека должна касаться жилья, которое предназначено именно для личного проживания

Госпрограмму материнского капитала продлили до конца 2026 года. Теперь сертификат смогут получить за первого ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2020 года. Размер маткапитала проиндексирован и составляет 466,6 тыс. руб. При рождении второго ребенка сумма увеличится на 150 тыс. руб. Всего за двоих детей семье предоставят 616,6 тыс. руб.

Полученные средства можно потратить на образование детей, товары и услуги для детей-инвалидов, будущую (накопительную) пенсию матери, а также ежемесячные выплаты для семей с доходами ниже прожиточного уровня. Одним из самых популярных способов использования господдержки стало улучшение жилищных условий и оплата ипотеки.

РБК рассказал о том, что нужно учитывать при покупке жилья в ипотеку с использованием материнского капитала в 2020 году.

Когда потратить маткапитал

Распорядиться маткапиталом для улучшения жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года. Исключением становятся случаи, когда речь идет о погашении основного долга или первоначального взноса по ипотеке. Тогда потратить сертификат разрешено сразу после рождения или усыновления ребенка.

Средства по сертификату на маткапитал не выдаются наличными. Они перечисляются на счет кредитора или продавца недвижимости. Использование материнского капитала осуществляется только после того, как будет подписан кредитный договор или договор купли-продажи. То есть деньги поступают продавцу квартиры с задержкой. Это не всегда устраивает последнего, особенно если речь идет об обмене жилья (продаже с целью покупки нового), когда деньги нужны сразу.

Детская доля

Обязательным условием использования средств маткапитала при покупке жилья является наделение детей долями в приобретаемой недвижимости. В случае с покупкой квартиры в ипотеку оформление долей проходит некоторое время спустя, например после полной выплаты кредита или получения собственности на квартиру, если средства были вложены в еще не сданную в эксплуатацию новостройку.

Поэтому при получении сертификата родитель берет нотариальное обязательство об оформлении квартиры в общую собственность всех членов семьи — то есть родителей и детей. Это необходимо сделать в течение шести месяцев после снятия обременения по ипотеке.

Продажа жилья с маткапиталом

Любые действия с жилплощадью, приобретенной с использованием средств маткапитала, особенно ее продажа, напрямую затрагивают интересы детей-собственников и их право на достойные условия проживания. Продать такую квартиру возможно только с разрешения органов опеки. При этом ребенку должна быть предоставлена равноценная доля в приобретаемом жилье.

Если выделение членам семьи долей не было осуществлено, то при продаже такого жилья подключается прокуратура, а в отдельных случаях — и правоохранительные органы. При проведении проверки родителей могут обязать выделить доли по суду, вернуть госсредства пенсионному фонду или привлечь к ответственности по ст. 159 УК РФ (о мошенничестве). А если родители решат продать квартиру без выделения долей, то сделку впоследствии могут признать недействительной в части невыделенных детских долей.

Ипотека с маткапиталом

Ранее некоторые крупные российские банки отказывались принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдержкой для семей с детьми. Кредитные организации объясняли свой отказ тем, что берут только собственные деньги заемщика, к которым не относится госсубсидия.

Кроме того, ипотеку с использованием средств материнского капитала нельзя рефинансировать. В Госдуму внесен законопроект, упрощающий переход на льготную ипотеку для семей с детьми по сниженной ставке 6%. Изменения направлены на упрощение процесса рефинансирования ипотечных кредитов с использованием маткапитала. Законопроект позволит семьям, имеющим соцподдержку государства, снизить затраты на обслуживание кредита.