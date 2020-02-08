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Упала в обморок 16-летняя спортсменка на финише «Лыжни России-2020» в Бердске. Очевидцы сняли видео

16:13 08.02.2020 Фото: Виктории Судариковой
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Но в итоге она показала третий результат гонки. 5-километровая дистанция далась нелегко профессиональным лыжникам. Многие падали без сил после массового забега. В VIP-гонке победил директор пансионата «Борвиха» Николай Пономарев. Лыж всем не хватило.

Упала в обморок 16 летняя спортсменка на финише Лыжни России 2020 в Бердске. Очевидцы сняли видео
Лыжница потеряла сознание после гонки на 5 км

Потеряла сознание на финише 16-летняя спортсменка во время массового забега «Лыжня России-2020» в Бердске. Девушка упала прямо на лыжне, завершив 5-километровую дистанцию. Ее быстро оттащили в сторону, чтобы на нее не наехали другие спортсменки. Лыжница быстро пришла в себя. Медицинская помощь ей не понадобилась.

Автор видео Виктория Сударикова

В этом забеге стартовали профессиональные лыжники 2001-2003 годов рождения, занимающиеся в спортивных секциях Бердска. На дистанции они выкладывались на полную. Как и юноши-спортсмены. Многие на финише падали без сил.

Но упавшая в обморок девушка, видимо, не зря старалась до изнеможения. В итоге она заняла третье место среди бежавших 5 км в ее подгруппе.

В VIP-гонке первое место занял директор пансионата «Борвиха» Николай Пономарев, в прошлом профессионально занимавшийся лыжными гонками.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 8 февраля на бузу «Метелица»для участия в массовом забеге пришли 800 бердчан. На всех не хватило шапочек. Бабушки, пришедшие с внуками, умоляли организаторов дать плачущим детям шапочки с символикой «Лыжни России». Рыдали дети, когда оказалось, что не осталось лыж в прокате базы «Метелица».

Между тем, многие пришли просто прогуляться в лесу в весеннюю февральскую погоду. Был организован горячий чай.

Упала в обморок 16 летняя спортсменка на финише Лыжни России 2020 в Бердске. Очевидцы сняли видео

Лыжники после финиша падали без сил

Упала в обморок 16 летняя спортсменка на финише Лыжни России 2020 в Бердске. Очевидцы сняли видео
Упала в обморок 16 летняя спортсменка на финише Лыжни России 2020 в Бердске. Очевидцы сняли видео
Упала в обморок 16 летняя спортсменка на финише Лыжни России 2020 в Бердске. Очевидцы сняли видео
Упала в обморок 16 летняя спортсменка на финише Лыжни России 2020 в Бердске. Очевидцы сняли видео
Упала в обморок 16 летняя спортсменка на финише Лыжни России 2020 в Бердске. Очевидцы сняли видео
Упала в обморок 16 летняя спортсменка на финише Лыжни России 2020 в Бердске. Очевидцы сняли видео
Упала в обморок 16 летняя спортсменка на финише Лыжни России 2020 в Бердске. Очевидцы сняли видео
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От редакции

Спортсмены должны выкладываться до последнего?

Аноним, 08 февраля 2020 17:26
Да должны,на то они и спортсмены
Аноним, 08 февраля 2020 17:46
Не стоит ради минутной славы гробить здоровье, всё хорошо в меру в любом возрасте... Хорошо что обошлось...
Аноним, 08 февраля 2020 18:28
Организаторов под суд.

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