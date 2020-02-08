Упала в обморок 16-летняя спортсменка на финише «Лыжни России-2020» в Бердске. Очевидцы сняли видео

Но в итоге она показала третий результат гонки. 5-километровая дистанция далась нелегко профессиональным лыжникам. Многие падали без сил после массового забега. В VIP-гонке победил директор пансионата «Борвиха» Николай Пономарев. Лыж всем не хватило.

Лыжница потеряла сознание после гонки на 5 км

Потеряла сознание на финише 16-летняя спортсменка во время массового забега «Лыжня России-2020» в Бердске. Девушка упала прямо на лыжне, завершив 5-километровую дистанцию. Ее быстро оттащили в сторону, чтобы на нее не наехали другие спортсменки. Лыжница быстро пришла в себя. Медицинская помощь ей не понадобилась.

Автор видео Виктория Сударикова



В этом забеге стартовали профессиональные лыжники 2001-2003 годов рождения, занимающиеся в спортивных секциях Бердска. На дистанции они выкладывались на полную. Как и юноши-спортсмены. Многие на финише падали без сил.

Но упавшая в обморок девушка, видимо, не зря старалась до изнеможения. В итоге она заняла третье место среди бежавших 5 км в ее подгруппе.

В VIP-гонке первое место занял директор пансионата «Борвиха» Николай Пономарев, в прошлом профессионально занимавшийся лыжными гонками.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 8 февраля на бузу «Метелица»для участия в массовом забеге пришли 800 бердчан. На всех не хватило шапочек. Бабушки, пришедшие с внуками, умоляли организаторов дать плачущим детям шапочки с символикой «Лыжни России». Рыдали дети, когда оказалось, что не осталось лыж в прокате базы «Метелица».

Между тем, многие пришли просто прогуляться в лесу в весеннюю февральскую погоду. Был организован горячий чай.