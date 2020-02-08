Обвиняют врачей в смерти старика с болезнью Альцгеймера родственники умершего в Омске

По словам родственников, в реанимации инвалид все время лежал на спине с туго привязанными руками и ногами, без одеяла. Перед смертью его увезли в операционную, где проводили неизвестные манипуляции. Официальная причина смерти «сочетание двусторонней пневмонии и атеросклеротической болезни сердца».

Родные умершего пациента обвиняют врачей в его смерти

В декабре прошлого года в одной из омских семей произошло горе – умер родной человек – муж и отец. Мужчина, которому был 81 год, страдал болезнью Альцгеймера и нуждался в постоянном уходе. Однако умер Михаил Тетерин не в своей постели, а в реанимации ГКБ № 1 им. А. Н. Кабанова. А вот что привело к его смерти, для родственников стало загадкой, пишет Омск-Информ. .

– Он был как годовалый ребенок, на протяжении семи лет мы за ним ухаживали, даже кормили с ложечки. Он не лежал, ходил, просто не соображал, – рассказывает жена умершего Нина Тетерина. – В ноябре мы поехали на дачу, взяли его подышать свежим воздухом. И он простыл. Потом начал задыхаться, мы вызвали скорую. Его увезли в больницу № 1, прочистили бронхи, поставили трубку, через которую мы его потом все время кормили, и положили в отделение пульмонологии. Мы с дочерью ухаживали за ним в течение 10 дней, но потом вынуждены были забрать его домой. Напротив палаты находился туалет, в котором пациенты курили, и весь дым и запах от табака шел в палату.

Дома Михаил Тетерин пробыл всего три дня и снова стал задыхаться. В результате 5 декабря мужчина опять оказался в ГКБ № 1. Теперь уже в реанимации. Дальше, по словам жены и дочери, стали происходить необъяснимые вещи. Родственников в реанимацию почти не пускали. Сам инвалид все время лежал на спине с туго привязанными руками и ногами, без одеяла. Перед смертью его увезли в операционную, где проводили неизвестные манипуляции.

– По закону допуск больных в реанимацию и отделение интенсивной терапии допускается, мы могли оказывать помощь медперсоналу в уходе за пациентом, который к тому же являлся инвалидом I группы с болезнью Альцгеймера. Но нас пускали только один раз в день на пять минут. Почему он был привязан к кровати? Мы даже хоронили его с опухшими руками. Зачем его повезли без нашего ведома в операционную, после которой он начал умирать? Может быть, с целью изъятия органов, которые у него были здоровыми? – задается вопросами дочь пациента Ольга Тетерина.

В выписке из пульмонологического отделения стоит заключительный диагноз: «Внегоспитальная двусторонняя нижнедолевая пневмония, тяжелое течение». Сопутствующий диагноз: «Артериальная гипертензия III риск 4». В протоколе вскрытия написано: «…Основной причиной смерти Тетерина, 81 г., служит сочетание двусторонней пневмонии и атеросклеротической болезни сердца…».

Вроде все предельно ясно. А это ответ на наш запрос министерства здравоохранения Омской области:

– … Тетерину М. Ф. была оказана необходимая медицинская помощь, неблагоприятный исход произошел, несмотря на проводимую интенсивную терапию от прогрессирования основного заболевания на фоне серьезной фоновой патологии. В медицинской документации Тетерин М. Ф. не указал ни одного лица, которому могут быть предоставлены сведения о факте его обращения за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляющие врачебную тайну…

И это про пациента с болезнью Альцгеймера, не способного соображать, говорить и писать. Да, по сути, не написал, а родственники по закону не были опекунами. Но это же формальная отписка. А где человечность?

***

Я очень долго думала, писать мне про эту историю или нет. Конечно же, не разделяю мнение родственников о том, что у пожилого мужчины изъяли органы и то, что в 81 год он был абсолютно здоров. Поэтому могла бы распрощаться с ними, пожелав крепиться, время лечит. Но…

То, что происходит, ненормально. Ведь понятно, что если люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. Отсюда мысли об изъятии органов, о неизвестных манипуляциях, которые могли привести к смерти. Неужели кому-то из лечащих врачей было сложно просто поговорить и объяснить, что происходит, куда везут больного и что с ним будут делать? Неужели нельзя пустить родственников к неизлечимо больному, чтобы они помогали за ним ухаживать? Уверена, если бы хоть кто-то из них уделил немного времени и душевно побеседовал с женой и дочерью умирающего, такого бы не было. Тем более ухаживали они за ним 7 лет, а родственники, длительное время ухаживающие за лежачими больными, как никто другой нуждаются в поддержке.

Известно, что на это скажут врачи, которые за не очень большие деньги вынуждены работать сверх нормы. Но они шли в эту профессию не просто так. Лечить людей. А слово, как известно, тоже лечит.

Не знаю, чем закончится эта история. Родственники намерены обращаться в прокуратуру и Следственный комитет, писать в передачи на федеральные каналы. Они думают даже об эксгумации. Это будет еще больше раздражать и врачей, и их самих. Стопки из жалоб будут расти, а боль утраты не утихать, а разгораться вновь и вновь. И пропасть между медиками и пациентами будет увеличиваться с каждым таким случаем. Не пора ли повернуться друг к другу лицом, ведь все мы люди…

P.S. Неужели и вправду в туалете пульмонологического отделения курят? Но это тема другой истории.