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Выиграл 8,2 млн рублей в лотерею водитель из Новосибирска

16:48 08.02.2020 Фото: "Столото"
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В это время жена Валерия Архипова пекла на кухне блины. Такой подарок они сделали себя на день рождения — у обоих он 14 февраля. Уже решили, как потратят деньги.

Выиграл 8,2 млн рублей в лотерею водитель из Новосибирска
Семья счастливчиков, выигравшая 8 млн в лотерею

Супругов из Новосибирска потрясла внезапная удача в выходной. Валерий Архипов в январе этого года выиграл 8 261 224 рублей в 11 494-м тираже «Гослото «5 из 36». Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Был обычный выходной. Жена Валерия Татьяна пекла блины на завтрак, он купил лотерейный билет и спросонья отметил числа наугад. После этого мужчина зашёл в личный кабинет и испытал шок – оказалось, что он выиграл.

«Когда зашел в личный кабинет «Столото», честно говоря, был в шоке! Трясущимися руками я повернул экран телефона жене и попросил произнести сумму вслух», — вспоминает сибиряк.

По мнению семейства счастливчиков, всё не просто так – скоро день рождения супругов (14 февраля).

Валерий работает водителем, а в свободное время рисует абстрактные картины. Татьяна трудится торговым представителем в одной из новосибирских компаний.

Они любят путешествовать, особенно к морю. Часть денег семья потратит на новую машину для сына.

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От редакции

Вы покупаете лотерейные билеты?

Аноним, 08 февраля 2020 18:36
А где трансляция когда это было, где посмотреть?

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