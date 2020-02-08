Выиграл 8,2 млн рублей в лотерею водитель из Новосибирска

Супругов из Новосибирска потрясла внезапная удача в выходной. Валерий Архипов в январе этого года выиграл 8 261 224 рублей в 11 494-м тираже «Гослото «5 из 36». Об этом сообщает пресс-служба «Столото».
Был обычный выходной. Жена Валерия Татьяна пекла блины на завтрак, он купил лотерейный билет и спросонья отметил числа наугад. После этого мужчина зашёл в личный кабинет и испытал шок – оказалось, что он выиграл.
«Когда зашел в личный кабинет «Столото», честно говоря, был в шоке! Трясущимися руками я повернул экран телефона жене и попросил произнести сумму вслух», — вспоминает сибиряк.
По мнению семейства счастливчиков, всё не просто так – скоро день рождения супругов (14 февраля).
Валерий работает водителем, а в свободное время рисует абстрактные картины. Татьяна трудится торговым представителем в одной из новосибирских компаний.
Они любят путешествовать, особенно к морю. Часть денег семья потратит на новую машину для сына.