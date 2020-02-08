Впервые в Бердске: «Мисс-Юнармией-2020» стала Александра Софронова из школы №9

Впервые в Бердске прошел финал конкурса «Мисс Юнармия»

8 февраля впервые в Бердске прошел финал конкурса «Мисс Юнармия». В городском доме культуры 10 девушек пели песни, играли на синтезаторе и ударной установке. Красавицы прыгают с парашютом мечтают стать врачами и юристами.

Звание «Мисс Юнармия-2020» получила 16-летняя Александра Софронова. Она учится в школе №9, планирует стать юристом.

— Я не ожидала, что я выиграю, потому что вместе со мной соревновлось много достойных участниц. То, что я выиграла — это заслуга моих друзей, которые во всем меня поддерживали. Спасибо им,- рассказала «Курьер.Среда.Бердск» победительница.

Школьница обожает бордовые розы и зачитывается Пушкиным.

Фото участниц конкурса, почему вице-мэр по социальной политике Сергей Носов не хотел бы быть членом жюри и, что думает о юнармейцах самая титулованная красавица Диана Стахеева — в ближайшее время.