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Впервые в Бердске: «Мисс-Юнармией-2020» стала Александра Софронова из школы №9

18:53 08.02.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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10 конкурсанток пели, играли на ударных установках и одной левой разрубали пеноблоки.

Впервые в Бердске: Мисс Юнармией 2020 стала Александра Софронова из школы №9
Впервые в Бердске прошел финал конкурса «Мисс Юнармия»

8 февраля впервые в Бердске прошел финал конкурса «Мисс Юнармия». В городском доме культуры 10 девушек пели песни, играли на синтезаторе и ударной установке. Красавицы прыгают с парашютом мечтают стать врачами и юристами.

Звание «Мисс Юнармия-2020» получила 16-летняя Александра Софронова. Она учится в школе №9, планирует стать юристом.
— Я не ожидала, что я выиграю, потому что вместе со мной соревновлось много достойных участниц. То, что я выиграла — это заслуга моих друзей, которые во всем меня поддерживали. Спасибо им,- рассказала «Курьер.Среда.Бердск» победительница.

Школьница обожает бордовые розы и зачитывается Пушкиным.
Фото участниц конкурса, почему вице-мэр по социальной политике Сергей Носов не хотел бы быть членом жюри и, что думает о юнармейцах самая титулованная красавица Диана Стахеева — в ближайшее время.

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