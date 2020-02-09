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09:18 09.02.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Мы будем отбирать для вас от 5 до 12 новостей, которые случились в нашем городе. И вы будете получать эту «картину дня» на свой электронный ящик вечером текущего дня. 

Подпишитесь на рассылку Важные новости за день в Бердске
приглашаем вас подписаться на рассылку  «Важные новости за день в Бердске»
Подпишитесь на рассылку Важные новости за день в Бердске

приглашаем вас подписаться на рассылку  «Важные новости за день в Бердске»

Дорогие читатели, приглашаем вас подписаться на рассылку  «Важные новости за день в Бердске».
Мы будем отбирать для вас от 5 до 12 новостей, которые случились в нашем городе. И вы будете получать эту «картину дня» на свой электронный ящик вечером текущего дня.

Будем рады услышать ваши пожелания. Пока рассылка действует на базе самого сайта без привлечения сторонних сервисов. Возможно, в будущем мы улучшим ее визуально. Пока просим вас помочь нам развить рассылку. И, надеемся, для вас она будет экономить самый важный ресурс (и он не восполним! ) — время!

Мы любим вас и ценим каждую минуту, которую вы проводите на сайте www.kurer-sreda.ru

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Если у вас есть вопросы по рассылке и пожелания, можете написать на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10. Вам ответит главный редактор Галина Коморникова.

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