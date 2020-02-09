09.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Малоимущие семьи в России и в Бердске: каковы критерии? Как доказать, что семья малоимущая

16:15 09.02.2020, Галина Панчева Фото: Галина Панчева
10 2

Даже неработающие матери и иностранные граждане могут стать малоимущими. Не имеющих официального дохода не признают малоимущими.

Малоимущие семьи в России и в Бердске: каковы критерии? Как доказать, что семья малоимущая
Бердчане, имеющие право на льготы, оформляют их в Центре соцподдержки населения
Сюжет: Все льготы малоимущим семьям Бердска
Малоимущие семьи в России и в Бердске: каковы критерии? Как доказать, что семья малоимущая

Малоимущие семьи в России и в Бердске: каковы критерии? Как доказать, что семья малоимущаяДеньги вместо земли многодетным в 2020 году: Как получить семьям в Бердске?Ещё 1 новость

Ряд льгот, например, субсидию на оплату жилья, бесплатное питание детей в школах и другие, могут получать малоимущие жители Бердска. Однако, не все знают о том, кто имеет право получить статус «малоимущие».

По словам начальника отдела социальной помощи населению Натальи Скоромных, статус «малоимущие» получают те бердчане, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного губернатором Новосибирской области. Сейчас среднедушевой доход в Новосибирской области составляет 11018 рублей.

Для того, чтобы получить статус «малоимущие», бердчане должны предоставить свой доход. Причем, граждане, нигде не работающие и не имеющие официального дохода, не могут рассчитывать на помощь государства. Однако, человек не имеющий работы, но активно ее ищущий и стоящий на учете в Центре занятости в качестве безработного, имеет право получить статус «малоимущий». Представив как доход пособие по безработице.

Другой нюанс: в семье работает только отец. Чтобы семья была признана малоимущий, мама должна либо стоять на учете в Центре занятости, либо получать какие-либо выплаты, например, детские пособия.

Иногда бывают ситуации, когда супруга в семье гражданка РФ, а ее супруг является подданным другого государства. Они живут вместе и воспитывают детей в Бердске.

Такая семья также может получить статус «малоимущей». Иностранные подданные, имеющие вид на жительство или временную регистрацию, приносят справки о своей заработной плате и иных доходах. Даже так сказать, гражданский муж, признанный отцом ребенка, может предъявить свой доход. И семья, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, получит статус малоимущей.

В детский сад без очереди

На основании закона Новосибирской области от 06.10.2010 № 533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» и постановлении правительства Новосибирской области от 24.02.2014 № 80-п дети из малоимущих семей имеют право на первоочередное предоставление мест в дошкольных образовательных организациях Новосибирской области.

В вуз по особому порядку

На основании закона Новосибирской области от 06.10.2010 № 533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» и постановлении правительства Новосибирской области от 10.09.2012 № 412-п дети из малоимущих семей, сдавшие единый государственный экзамен, при прочих равных условиях, имеют право на первоочередное предоставление мест в областных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования Новосибирской области.

Компенсация коммуналки

На основании закона Новосибирской области от 06.10.2010 № 533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» и постановлении правительства Новосибирской области от 19.03.2014 № 105-п, малоимущим семьям предоставляется компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 %. Для многодетных семей, имеющих пять и более детей, предоставляется компенсация в размере 50 % платы за коммунальные услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению. В том числе поставкам бытового газа в баллонах, отоплению, теплоснабжению, в том числе поставкам твердого топлива при наличии печного отопления, но не более 30 % от суммы размеров регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного губернатором Новосибирской области, приходящегося на каждого члена многодетной семьи.

Мнение читателей
1
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы получаете льготы?

Аноним, 07 февраля 2020 14:32
НВР:
А подскажите пожалуйста. Если я в разводе с мужем. И не получаю и не подавала на алименты и на ребенка. Есть только мой официальный доход. Могу я получить статус"малоимущей"?
Ольга, 07 февраля 2020 15:15
Вам надо предоставить справку о доходах отца. Если его и ваш доход ниже минимума на человека, то вы получите статус малоимущей. Или предоставить решение об объявлении отца ребенка в розыск за уклонение от алиментных обязательств.
Так это, 07 февраля 2020 14:55
Так это льготы для малообеспеченных или для многодетных?Все свалили в одну кучу! Малообеспеченных семья может не быть многодетной!тогда ей кукиш ,а не льготы по коммуналке?
Ольга, 07 февраля 2020 15:08
Малоимущий может вообще не иметь ни семьи,ни детей. Льготу получит.
Аноним, 07 февраля 2020 15:07
а если у нас в Бердске до 3-х лет садик не дают -- как может эта одинокая мать активно искать работу?
Ольга, 07 февраля 2020 15:20
Одинокая мать получает пособие по уходу за ребенком до 3 лет. И это пособие будет учитываться при получении других пособий. Работу ей придется искать после 3 лет.
Аноним, 07 февраля 2020 15:57
Одинокая мать получает пособие по уходу за ребенком до 3 лет.
=======================================
да? где?
Аноним, 07 февраля 2020 16:01
мать получает пособие по уходу за ребенком до 3 лет.
========================================
вот это?
Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 N 1206 (ред. от 29.11.201
"Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"11. Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей назначаются и выплачиваются находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (далее - отпуск по уходу за ребенком):

http://www.consultant.ru/law/podborki/razmer_posobiya_po_uhodu_za_rebenkom_do_3_let/
© КонсультантПлюс, 1997-2020
Ирина, 07 февраля 2020 15:22
Скажите, пожалуйста, если мы живем в частном доме и имеем статус малоимущей семьи, то есть ли тут льготы на коммуналку (вода, свет, газ)?? И если, да, то куда обращаться???
Аноним, 07 февраля 2020 23:31
НВР:
Нет

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Красное мясо провоцирует развитие онкологии
17:49 09-02-2020
Красное мясо провоцирует развитие онкологии
Список Netflix: к каким фильмам по запросу властей ограничил сервис доступ
17:45 09-02-2020
Список Netflix: к каким фильмам по запросу властей ограничил сервис доступ
Что ожидать от Суперлуния 9 февраля, рассказали астрологи
17:45 09-02-2020
Что ожидать от Суперлуния 9 февраля, рассказали астрологи
Зарезал 33-летнюю сестру из-за порочащего семью видео житель Ингушетии
17:30 09-02-2020
Зарезал 33-летнюю сестру из-за порочащего семью видео житель Ингушетии
БердскБрошенную открытую Toyota Corolla с челябинскими номерами обнаружили в гаражах у парка Победы в Бердске
17:05 09-02-2020
Брошенную открытую Toyota Corolla с челябинскими номерами обнаружили в гаражах у парка Победы в Бердске
Из-за конфликта с сослуживцами при продаже дома застрел 26 человек военнослужащий в Таиланде
17:00 09-02-2020
Из-за конфликта с сослуживцами при продаже дома застрел 26 человек военнослужащий в Таиланде
Выиграл 8,2 млн рублей в лотерею водитель из Новосибирска 38
16:48 09-02-2020
Выиграл 8,2 млн рублей в лотерею водитель из Новосибирска
Нумерологические советы на 8 и 9 февраля: в субботу могут возникать конфликты, в воскресенье энергия забъёт ключём
16:46 09-02-2020
Нумерологические советы на 8 и 9 февраля: в субботу могут возникать конфликты, в воскресенье энергия забъёт ключём
Установить жесткие квоты на разведение собак и кошек в России хотят зоозащитники
16:45 09-02-2020
Установить жесткие квоты на разведение собак и кошек в России хотят зоозащитники
БердскУходят под землю частные дома из-за грунтовых вод в Бердске: Построят новый дренажный колодец за 10 млн рублей 33
16:45 09-02-2020
Уходят под землю частные дома из-за грунтовых вод в Бердске: Построят новый дренажный колодец за 10 млн рублей