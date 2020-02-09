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Уходят под землю частные дома из-за грунтовых вод в Бердске: Построят новый дренажный колодец за 10 млн рублей

16:45 09.02.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Дренажной системы на 67 млн рублей мало. Директор управления капитального строительства Антонов сказал, чтобы знать сколько еще нужно колодцев городу, нужно делать гидрологические исследования на 15 млн рублей.

Уходят под землю частные дома из за грунтовых вод в Бердске: Построят новый дренажный колодец за 10 млн рублей
Еще один дренажный колодец нужен Бердску
Сюжет: Дренаж и обрушение
Уходят под землю частные дома из за грунтовых вод в Бердске: Построят новый дренажный колодец за 10 млн рублей

Уходят под землю частные дома из-за грунтовых вод в Бердске: Построят новый дренажный колодец за 10 млн рублейЗакроют от бомжей теплые помещения дренажной системы в БердскеЕщё 56 новостей

Еще один дренажный колодец построят на Микрорайоне в Бердске. Об этом рассказал начальник управления капитального строительства Бердска Антон Антонов. Напомним, 6 февраля прошел комитет по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству. Также напомним, дренаж остановил потопы в Бердске.

— Сейчас мы заложили в бюджете 1,5 млн на проектирование пяти колодцев. Самая большая сумма уходит на гидрологические взыскания, — сказал Антонов.

— Сколько нужно еще колодцев Бердску, чтобы не топило дома? — спросили депутаты.

— Чтобы это узнать, нужно проводить гидрологические взыскания всего Бердска. Чтобы знать сколько. Они будут стоить 15 млн. Каждый колодец около 16 млн, только работа. Начальная стоимость была 78 млн, после торгов закупили за 67 млн. рублей. Вчера я разговаривал с министерством природных ресурсов — нам сказали, что выделят 6 млн рублей. Бердск заложил 4 млн. Чтобы хотя бы за 10 млн еще один построить колодец, — отметил Антон Антонов.

Эффект есть — в том году весной мы проверяли — была вода 30 см от уровня земли на ул. Искитимской. Сейчас 2,60 — 2,70, рассказал Антонов.

Эта весна покажет результат, дренажная система работает первый год. Также Антонов рассказал, что обслуживать колодцы будет ЦМУ, сейчас в кадастровой палате завершается оформление колодцев. Пока они в ведомстве УКСа.

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От редакции

Топит Бердск?

Аноним, 07 февраля 2020 15:54
Лопнуть от смеха! «Выпей море, Ксанф. Выпей море»
Осталось заслушать «начальника транспортного цеха» - господина Захарова. Пусть ещё один ведущий специалист мир удивит
Аноним, 07 февраля 2020 17:16
Выкопайте колодец величиной с Обское водохранилище)))
Аноним, 09 февраля 2020 17:56
Можно просто канаву от Гагарина до Обского и пустить Речной трамвайчик до пляжа.
Ссибирская Венеция, мля!!!!!
Можно будет рыбу разводить, карпа там, осетра.
Аноним, 07 февраля 2020 16:05
Эффект есть — в том году весной мы проверяли — была вода 30 см от уровня земли на ул. Искитимской. Сейчас 2,60 — 2,70, рассказал Антонов.

вранье полное
это да, 07 февраля 2020 22:13
И на каком уровне сейчас вода?
Аноним, 08 февраля 2020 03:12
«И на каком уровне сейчас вода?» вот и ведущие «специалисты» рапортуют о сказочном понижении грунтовых вод в феврале месяце.
Можно ещё холодильник за полярным кругом поставить и делать замеры вечной мерзлоты в январе - смею вас уверить, что результаты просто будут впечатляющие
АнтиЯ, 07 февраля 2020 17:25
Что то дорого Бердску обходятся частнособственические хотелки, желание кучки людей жить в халупах 50х годов постройки. Сколько там рыночная стоимость, учитывая подтопление? Ляма 2? Предлагаю, снести к чертям эти халупы, построить высотки и выдать страждущим квартиры согласно нормативам квМ на человека, будет и дешевле и экономически целесообразно. А каждый год "ловить" грунтовые воды новыми колодцами, не слишком ли дорого?
Аноним, 07 февраля 2020 18:15
Нас рентабельные проекты не интересуют - с них украсть нечего
Аноним, 07 февраля 2020 21:18
На Гагарина поставили высотки и у них в подвалах вода стояла ,тоже все время откачивали , ещё одну рядом воткнут и уровень ещё поднимется , кто такие отзывы пищит вообще ничего не соображает . Я думаю не много найдется желающих жить в многоэтажном скворечнике с водой в подвале и гуляющим грунтом .
Аноним, 07 февраля 2020 23:01
Эк вы замахнулись - "Выдать квартиры". За чей счёт? Если рассуждать по Вашему "дешевле и экономически целесообразно", то самый дешёвый вариант - сжечь эти несчастные дома вместе со "страждущими", даже на похороны расходов нет, только на вывоз обгоревших остатков на свалку. Если что - я против такого варианта, в том числе снос "халуп" без желания тамошних жителей.
Анна, 07 февраля 2020 23:20
На Гагарина хоть водой топит, во мн. Космический все первые этажи вовсе какахами затопило изза насоса их качающего. Представьте состояние жильцов. А это новый микрорайон. Сейчас все в спешке продают дешевле чем купили.
Иван, 08 февраля 2020 00:15
АнтиЯ в прошлом году такой же умник,только чином повыше,всей стране объяснял, что тушить лесные пожары не целесообразно.
АнтиЯ, 08 февраля 2020 01:06
to Иван: не сравнивайте, частный сектор убог и портит лик города, но это мелочи. Главное он требует на себя слишком большие затраты и тормозит развитие города. Кому нужны эти разрушающиеся халупы кроме их жителей надеющихся, что город их выкупит за "огромные деньги" и жизнь сразу наладится......
АнтиЯ, 08 февраля 2020 01:12
to Аноним 20:18 : вы хоть когда пишите не ленитесь идентифицировать себя,а то аноним отвечает анониму и анонимом пишет. Даю лайфхак, можно циферками.
Что до вашей реплики -кто такие отзывы пищит вообще ничего не соображает, то это к застройщику и к халявному отношению к делу, лишь бы срубить бабла
AнтиЯ, 09 февраля 2020 17:42
АнтиЯ, 08 февраля 2020 01:12
АнтиЯ - такой же Аноним как и все Анонимы.
Но в 01:12 не спит а о народе думает, как снести частный сектор и построить скворечники, которые потом своей фекалкой будут топить Ленина.
И поднять бабла на стройке скворечников, сносе домов, осушении территорий, ремонте каналыги, прокладке новой. Никак олигарх какой.
!!!, 07 февраля 2020 19:58
Ну снесут "халупы",ну настроят высотных скворечников,а уровень воды не изменится и все это будет стоять в подвалах.Эти рассуждения ни есть решение вопроса.
Аноним, 07 февраля 2020 23:05
только вот подвалы многоэтажек почему то не топит
может построены потому что правильно?
Аноним, 07 февраля 2020 21:20
Клондайк,эльдорадо!!!Под эту тему бабло можно отмывать вечно!!!Дома там строить нельзя,парки с деревьями поглощающими влагу,и легкие модульные конструкции,используя мировой опыт.
Аноним, 09 февраля 2020 17:52
Парк сделать с озером, ивами и белыми лебядями, или Марию-РА построить.
Аноним, 07 февраля 2020 23:17
Да закопать ту подземную реку в большую трубу от Гагарина до Раздельной.
Дешевле получится.
Аноним, 08 февраля 2020 12:14
Закопать в трубу идея хорошая,однако гарантий что непослушная речка "захочет"течь в трубе никаких,а просто закапывать трубы это то же что делают сейчас...
Аноним, 08 февраля 2020 13:31
Закопать в трубу идея хорошая...
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Идея расчудесная! Сколько рек в той же Москве в трубы закатали? У нас ведь так же можно сделать, только как же с пилением бабла каждый год? Колодцы, они надёжнее. Даёшь каждому дому по колодцу!
Аноним, 09 февраля 2020 17:24
Шадриха в трубе, каменка в трубе, все стоки и ливневки в трубе.
Что сложного то?
Аноним, 07 февраля 2020 23:19
10 000 000 за колодец?
Да вы чё?
Столько стоит трехэтажка в Белокаменном.
Интересно, чем они отличаются.
Аноним, 08 февраля 2020 13:34
Вода, она такая, деньгу размывает! Посчитать точно неззя...
Гость, 08 февраля 2020 06:55
Не дещевде ли поднять на сваях эти дома? Кто-то делал сравнительный анализ вариантов?
P. S. "Взыскания" или всё-таки изыскания?
Иван, 08 февраля 2020 10:08
АнтиЯ "частный сектор убог и портит лик города, но это мелочи".По мне убогим кажется другое, но это все вкусавщина. "Главное он требует на себя слишком большие затраты и тормозит развитие города". А сколько денег частный сектор скажем за последние 30 лет потребовал? Лично я постоянно читаю как во дворах недовольны то лавочками то асфальтами, требуют всё какой то комфортной среды, паркуя авто на газонах.Насчёт развития города, назовите строительство новой авторазвязки или магистральных водоводов и линий канализаций за последние 30 лет при строительстве МКД.
Аноним, 09 февраля 2020 01:25
Эти колодцы - первые денсредства, что город потратил на частный сектор, если не вспоминать что эта проблема возникла не из-за частного сектора, а из-за бездумного строительства высоток. А так то на частный сектор даже денег на щебёнку нет, чтобы все улицы засыпать, как были триста лет назад грунтовыми, так большинство межквартальных улиц и остаются в 18 веке, спасибо хоть электричество провела советская власть (газ и вода не у всех, не говоря уж про центральное отопление и канализацию).
АнтиЯ, 09 февраля 2020 16:28
to Аноним: не надо про дорогу, приезжаю в частник типа искитимская + (собирательный образ), 4 двора. На 4 двора лужа. Спрашиваю, ребят а как вы тут живете, начинается нытье, каждый сезон , ходим в сапогах, бедные дети.... Я говорю - ребят тут проблема в 2 камаза щебня на 4 двора. Ответ: Вы что, нам администрация должна, зачем мы будем тратить свои деньги, а вот там вообще пенсионеры и у них денег нет... Так они и живут, только лужа уже в 6 дворов (face palm).... Дальше но комментс.
Аноним, 09 февраля 2020 17:32
АнтиЯ, 09 февраля 2020 16:28
Будете ныть - по частному сектору сделают шлагбаумы, как в ваших курятниках.
Вот тогда и посмеёмся, где чьё.
Особенно, если проезд по Красноармейской и Красной Сибири город сделает платным.
Аноним, 09 февраля 2020 17:33
АнтиЯ, 09 февраля 2020 16:28
Частная территория кончается за забором и не дай Бог там Дерево самому посадить или сломать или Канавку выкопать на государевой земле - сразу самоуправство и штраф, а так то да - от города ничего не дождёшься.
Аноним, 09 февраля 2020 17:46
АнтиЯ, 09 февраля 2020 16:28
Будете ныть - по частному сектору сделают шлагбаумы, как в ваших курятниках.
Вот тогда и посмеёмся, где чьё.
Особенно, если проезд по Красноармейской и Красной Сибири город сделает платным.
Аноним, 09 февраля 2020 17:50
Кто знает?
Куда из колодцев качают воду?
И качают ли?
Кто платит за свет для насосов?
Куда они подключены?
А они вообще есть?
По доброму должен быть фотоотчет, куда и как закопали 78 000 000.
Но его нет.
Отсюда возникают вопросы.

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