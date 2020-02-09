Уходят под землю частные дома из-за грунтовых вод в Бердске: Построят новый дренажный колодец за 10 млн рублей

Еще один дренажный колодец построят на Микрорайоне в Бердске. Об этом рассказал начальник управления капитального строительства Бердска Антон Антонов. Напомним, 6 февраля прошел комитет по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству. Также напомним, дренаж остановил потопы в Бердске.
— Сейчас мы заложили в бюджете 1,5 млн на проектирование пяти колодцев. Самая большая сумма уходит на гидрологические взыскания, — сказал Антонов.
— Сколько нужно еще колодцев Бердску, чтобы не топило дома? — спросили депутаты.
— Чтобы это узнать, нужно проводить гидрологические взыскания всего Бердска. Чтобы знать сколько. Они будут стоить 15 млн. Каждый колодец около 16 млн, только работа. Начальная стоимость была 78 млн, после торгов закупили за 67 млн. рублей. Вчера я разговаривал с министерством природных ресурсов — нам сказали, что выделят 6 млн рублей. Бердск заложил 4 млн. Чтобы хотя бы за 10 млн еще один построить колодец, — отметил Антон Антонов.
Эффект есть — в том году весной мы проверяли — была вода 30 см от уровня земли на ул. Искитимской. Сейчас 2,60 — 2,70, рассказал Антонов.
Эта весна покажет результат, дренажная система работает первый год. Также Антонов рассказал, что обслуживать колодцы будет ЦМУ, сейчас в кадастровой палате завершается оформление колодцев. Пока они в ведомстве УКСа.
Осталось заслушать «начальника транспортного цеха» - господина Захарова. Пусть ещё один ведущий специалист мир удивит
Ссибирская Венеция, мля!!!!!
Можно будет рыбу разводить, карпа там, осетра.
вранье полное
Можно ещё холодильник за полярным кругом поставить и делать замеры вечной мерзлоты в январе - смею вас уверить, что результаты просто будут впечатляющие
Что до вашей реплики -кто такие отзывы пищит вообще ничего не соображает, то это к застройщику и к халявному отношению к делу, лишь бы срубить бабла
АнтиЯ - такой же Аноним как и все Анонимы.
Но в 01:12 не спит а о народе думает, как снести частный сектор и построить скворечники, которые потом своей фекалкой будут топить Ленина.
И поднять бабла на стройке скворечников, сносе домов, осушении территорий, ремонте каналыги, прокладке новой. Никак олигарх какой.
может построены потому что правильно?
Дешевле получится.
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Идея расчудесная! Сколько рек в той же Москве в трубы закатали? У нас ведь так же можно сделать, только как же с пилением бабла каждый год? Колодцы, они надёжнее. Даёшь каждому дому по колодцу!
Что сложного то?
Да вы чё?
Столько стоит трехэтажка в Белокаменном.
Интересно, чем они отличаются.
P. S. "Взыскания" или всё-таки изыскания?
Будете ныть - по частному сектору сделают шлагбаумы, как в ваших курятниках.
Вот тогда и посмеёмся, где чьё.
Особенно, если проезд по Красноармейской и Красной Сибири город сделает платным.
Частная территория кончается за забором и не дай Бог там Дерево самому посадить или сломать или Канавку выкопать на государевой земле - сразу самоуправство и штраф, а так то да - от города ничего не дождёшься.
Будете ныть - по частному сектору сделают шлагбаумы, как в ваших курятниках.
Вот тогда и посмеёмся, где чьё.
Особенно, если проезд по Красноармейской и Красной Сибири город сделает платным.
Куда из колодцев качают воду?
И качают ли?
Кто платит за свет для насосов?
Куда они подключены?
А они вообще есть?
По доброму должен быть фотоотчет, куда и как закопали 78 000 000.
Но его нет.
Отсюда возникают вопросы.