Выиграл 8,2 млн рублей в лотерею водитель из Новосибирска

Супругов из Новосибирска потрясла внезапная удача в выходной. Валерий Архипов в январе этого года выиграл 8 261 224 рублей в 11 494-м тираже «Гослото «5 из 36». Об этом сообщает пресс-служба «Столото».
Был обычный выходной. Жена Валерия Татьяна пекла блины на завтрак, он купил лотерейный билет и спросонья отметил числа наугад. После этого мужчина зашёл в личный кабинет и испытал шок – оказалось, что он выиграл.
«Когда зашел в личный кабинет «Столото», честно говоря, был в шоке! Трясущимися руками я повернул экран телефона жене и попросил произнести сумму вслух», — вспоминает сибиряк.
По мнению семейства счастливчиков, всё не просто так – скоро день рождения супругов (14 февраля).
Валерий работает водителем, а в свободное время рисует абстрактные картины. Татьяна трудится торговым представителем в одной из новосибирских компаний.
Они любят путешествовать, особенно к морю. Часть денег семья потратит на новую машину для сына.
У меня нет лишних денег! Потому я ими не сорю!
Раз вод.
Да
Всегда покупаю билеты, и желаю всем удачи
Играйте, на то, что жалеете проиграть, но ни в коем случае на последнее(никогда не трогайте семейные сбережения...), мы пробухваем напоряок больше, я Вас не прибалтываю..., каждый Сам делает свой Выбор)))
Да
Нет
После новогоднего скандала начали вот так привлекать людей таких выигрыше не было все это туфта
Никто домой не тащит эти билеты, а зачеркивают там же где и покупали.
Заплатил, пошел домой, зачеркнул, а потом вернулся и отдал дубликат.
Кто так делает ?
+
Конечно