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Выиграл 8,2 млн рублей в лотерею водитель из Новосибирска

16:48 09.02.2020 Фото: "Столото"
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В это время жена Валерия Архипова пекла на кухне блины. Такой подарок они сделали себя на день рождения — у обоих он 14 февраля. Уже решили, как потратят деньги.

Выиграл 8,2 млн рублей в лотерею водитель из Новосибирска
Семья счастливчиков, выигравшая 8 млн в лотерею

Супругов из Новосибирска потрясла внезапная удача в выходной. Валерий Архипов в январе этого года выиграл 8 261 224 рублей в 11 494-м тираже «Гослото «5 из 36». Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Был обычный выходной. Жена Валерия Татьяна пекла блины на завтрак, он купил лотерейный билет и спросонья отметил числа наугад. После этого мужчина зашёл в личный кабинет и испытал шок – оказалось, что он выиграл.

«Когда зашел в личный кабинет «Столото», честно говоря, был в шоке! Трясущимися руками я повернул экран телефона жене и попросил произнести сумму вслух», — вспоминает сибиряк.

По мнению семейства счастливчиков, всё не просто так – скоро день рождения супругов (14 февраля).

Валерий работает водителем, а в свободное время рисует абстрактные картины. Татьяна трудится торговым представителем в одной из новосибирских компаний.

Они любят путешествовать, особенно к морю. Часть денег семья потратит на новую машину для сына.

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От редакции

Вы покупаете лотерейные билеты?

Аноним, 08 февраля 2020 18:36
А где трансляция когда это было, где посмотреть?
Raven, 08 февраля 2020 21:46
виртуальная лотерея, вирьуальные победители
Аноним, 08 февраля 2020 20:10
НВР:
У меня нет лишних денег! Потому я ими не сорю!
Евгений, 08 февраля 2020 21:12
... а я , папа Римский. Люди , не ведитесь...
Аноним, 08 февраля 2020 23:26
Сто раз пробовал, ни разу не выиграл.
Раз вод.
Аноним, 08 февраля 2020 23:38
Что им привыкать им говорят не видитесь, смотрю бабушка старая покупает билеты надеется на удачу, удача только хозяину этого лохотрона.
Аноним, 08 февраля 2020 23:56
НВР:
Да
Аноним, 09 февраля 2020 01:43
Из 10ти билетов.дай бог один на 100 руб.вот и весь выигрыш.кому то везет.а мне нет.
Аноним, 09 февраля 2020 01:44
НВР:
Всегда покупаю билеты, и желаю всем удачи
Аноним, 09 февраля 2020 01:53
НВР:
Играйте, на то, что жалеете проиграть, но ни в коем случае на последнее(никогда не трогайте семейные сбережения...), мы пробухваем напоряок больше, я Вас не прибалтываю..., каждый Сам делает свой Выбор)))
Аноним, 09 февраля 2020 02:30
Ага после разоблачения новогоднего выигрыша ,кругом стали выигрывать ,особенно в Сибири)))
Аноним, 09 февраля 2020 02:51
НВ Р:
Да
Аноним, 09 февраля 2020 03:38
НВР:
Нет
Аноним, 09 февраля 2020 04:45
Счастливчики
Аноним, 09 февраля 2020 07:46
НВР:
После новогоднего скандала начали вот так привлекать людей таких выигрыше не было все это туфта
Илья, 09 февраля 2020 08:54
Ты хоть сто билетов купи, нихрена не выйграешь, в приложении больше десятка игр где просто можно проиграть деньги. Официальное приложение где вы можете обменять любую сумму на испорченное настроение, армяне идите в Армению
Аноним, 09 февраля 2020 09:01
Очередная уловка. Никакого выигрыша не было.
Leonnz, 09 февраля 2020 09:10
я не Станиславский.. но вот даже по местным СМИ не было нигде, а всплыло бы.. короче..ясно все с этими влюбленными
Татьяна, 09 февраля 2020 09:12
Да, надо доказать, покажите нам в ем видео передачи, где они выиграли, я не верю, живу в Новосибирской области и хочу сказать, что Новосибирск многомиллионный город, там может и таких вовсе нет жителей, все это лохотрон
Дамир, 09 февраля 2020 14:25
Новосиба многомиллионный город?
Аноним, 09 февраля 2020 09:46
Что бы выиграть у казино или в лоторею, надо его купить или быдь владельцем данного заведения!!!))
Аноним, 09 февраля 2020 11:44
видимо снизилось количество наивных людей, упали продажи, вот и забеспокоились организаторы
Аноним, 09 февраля 2020 12:00
Такого не бывает , чтобы утром встал с просоня выбрал числа и тут же выйграл, потому что тиражи закрываются за день до проведения розыгрыша.
Аноним, 09 февраля 2020 12:45
Они учтут это недоразумение и постараются врать более правдиво.
Браза77, 09 февраля 2020 14:31
5 из 36;7 из 49...они каждые 2 часа вроде разыгрываются, но я тоже не верю, кудряво чешут
Ника, 09 февраля 2020 18:01
Тиражи закрываются в 5 из 36 за 30 минут до розыгрыша. Я много раз пробовала, редко 40 руб отыгрывала, 1 раз 400 руб (это три числа угадано). Это фейк, они не отдадут такие деньги!!! Не ведитесь на такую информацию!
Raven, 09 февраля 2020 12:37
У меня дядька в 70х в лотерею ДОСААФ холодильник выиграл. И знакомые моей тетки (в другоим городе) то же в какуюту советскую лотерею жигули выиграли, в начале 70х. А российским лотереям почему то абсолютно не доверяю
Аноним, 09 февраля 2020 12:39
НВР: Иногда
Аноним, 09 февраля 2020 12:51
Там надо отметить, потом отнести дубликат, оставить номер телефона.
Никто домой не тащит эти билеты, а зачеркивают там же где и покупали.
Заплатил, пошел домой, зачеркнул, а потом вернулся и отдал дубликат.
Кто так делает ?
СССР, 09 февраля 2020 13:09
В архиве лоторей такого выиграша нет,а тут выиграли хоть бы сверяли прежде чем байки пускать.
Поросёнок Пётр, 09 февраля 2020 13:59
https://www.stoloto.ru/5x36plus/archive/11494
Аноним, 09 февраля 2020 18:08
Выигрыш есть, но гарантии нет, что не на подставных людей
Аноним, 09 февраля 2020 14:05
НВР:сейчас нет, не покупаю,после того как оба раза просадил больше 20 тыс.весной 2018 и осенью 2019 года.
Аноним, 09 февраля 2020 16:49
НВР:
+
Аноним, 09 февраля 2020 17:07
Завтра в банк беру кредит и в лотерейный лохотрон вложусь. Организаторы думали так все отреагируют? Шли бы лесом
Аноним, 09 февраля 2020 17:25
НВР:
Конечно
Алекс, 09 февраля 2020 17:49
Все это шляпа,армянский " развод". Народ при такой житье пытается верить в удачу и отдаёт и без того с трудом набитые копейки этим армянским аферистам которые в жизни только иделали что наберет.....ли простаков. Вот и очередной раз миллиард вернули себе.
Аноним, 09 февраля 2020 17:54
Играю 2 года больше 112рублей не выигрывал

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