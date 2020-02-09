Дети плакали на «Лыжне России-2020» в Бердске: шапок с символикой и лыж на всех не хватило

Лыжные массовые гонки проходят 13 лет, но рассчитать количество шапочек для всех участников не удается. Но есть те, у кого накопилась целая коллекция сувениров «Лыжни». На старты вышли более 2000 бердчан.

На старте выдавали шапочки и символикой «Лыжни»

В субботу, 8 февраля, в Бердске проходил ставший любимым многими массовый спортивный забег «Лыжня России-2020». Вот уже 13 лет жители Бердска собираются на лыжной базе «Метелица», чтобы приятно провести выходной день на свежем воздухе и посостязаться на лыжне с одругими любителями здорового образа жизни. Участвуют все — от мала до велика. Даже те, кто еще совсем недавно научились ходить, уже встают на лыжи. Бодрые пенсионеры, семьи с детьми, представители организаций города, спортивная молодежь Бердска стартовали на различных дистанциях.

Хотя лыжные состязания проходят много лет, рассчитать количество шапочек с символикой «Лыжни» для всех участников Бердска не удается. Первые ряды стартующих в забегах получили памятные призы, а вот те, кто стояли дальше, не смогли «допроситься» заветных сувениров. Маленькие дети плакали, потому что остались без лыж, так как с каждым годом участников становится все больше и прокатные запасы «Метелицы» не могут обеспечить всех желающих заветной парой спортинвентаря, а тут еще и шапки не дают. Но тем не менее, расстроенные дети и пенсионеры бежали в массовом забеге на 500 метров.

Более 2000 участников собралось к полудню на базе, чтобы поучаствовать в забеге. Бердчане стартовали в 9 категориях: дети до 7 лет ( мальчики, девочки); участники с ОВЗ, массовый забег всех желающих, женщины 55+ и мужчины 60+, VIP- забег с руководителями организаций города, молодые юноши и девушки с 2001 года рождения, бежавшие на 5000 и 10 000 м.

Молодые спортсмены после дистанции 5 км падали на финише обессиленные, их встречали и поддерживали родные, кому-то даже помогали снимать лыжные ботинки. Настоящий спорт оказался тяжелым испытанием для юных спортсменов. Одна из победительниц массового старта рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что на лыжах она далеко не первый год, шесть лет своей жизни 16-летняя девушка отдала занятиям спортом. Именно это позволило ей занять первое место среди своей возрастной группы.

Участвовали не только дети, но и люди пенсионного возраста. Веселые, энергичные, подтянутые мужчины и женщины за 50 активно вставали посоревноваться и проверить свою выносливость и силу.

Наталья Бельтикова уже долго занимается лыжным спортом, за 12 лет она сумела собрать замечательную коллекцию лыжных шапочек и сегодня ей удалось пополнить ее новым экземпляром 2020 года, да еще и получить медаль за 3 место в своей возрастной категории.

— Начала заниматься в 15 лет (сейчас мне почти 64 года) в Бердске на «Авангарде» у доныне известного тренера Николая Федоровича Калинина . Затем, работая на БЭМЗе (стаж 43 года в отделе главного конструктора), участвовала в Спартакиадах завода и города. В суровые 90-е спорт притих, но каталась для себя, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Петровна.

В 2011 году энтузиаст-лыжник Владимир Головин, начальник КБ отдела главного конструктора, организовал на базе БЭМЗа клуб лыжников-любителей среднего и старшего возраста; клуб позже назвали»Метелица». Амир Гареев учредил переходящий клубный Кубок.

-За сезон мы проводим порядка 12 стартов Кубка Амира Гареева. Каждый выходной, а то и два выходных подряд, командой ездим в Академгородок , участвуем в стартах Большого зимнего Кубка. В этом сезоне мы, «Метелица», пока лидеры, побеждаем ИЯФ, Геологию и другие серьезные команды Новосибирска. Вот завтра опять старт на 10 км, а кто помоложе — 15 и 30 км. А в 16.00 у нас на «Метелице» был ещё один старт — женщины 5 км, мужчины 10 км памяти нашего безвременно ушедшего одноклубника Евгения Михайлова. Участвовало человек 30. С 2011 года по достижении пенсионного возраста почти ежегодно участвую в Спартакиадах пенсионеров НСО (зимних и летних), где часто наша бердская команда пенсионеров является победителем и призером. Благодаря спорту объехали почти всю область. Вот 19 февраля едем на зональный этап зимней Спартакиады пенсионеров в Чулым. Наши врачи — лес и лыжи! – констатирует Наталья Бельтикова.

Всем желающим на стартовой поляне раздавали чай, в детском забеге на финише малышей ждал сладкий приз, который многие тут же съедали с горячим напитком. Громкая бодрая музыка со сцены поднимала настроение и приносила наслаждение всем пришедшим, люди пританцовывали в ожидании своего старта. Масса улыбок, жизненной энергии и дух азарта витали в воздухе вокруг базы «Метелица» этим субботним теплым днем. Как сказал один из организаторов:

— Сибиряк – значит, лыжник!», поэтому обязательно стоит принять участие в «Лыжне России» хотя бы раз в жизни.

Счастливая победительница лыжной гонки с кубком и дипломом