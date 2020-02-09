Смерть на лыжах: провалились под лед и погибли ребенок и двое взрослых в Ленинградской области

СК выясняет, кто из должностных лиц допустил выход на лед лыжников. Решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности по факту причинения смерти по неосторожности.

В настоящее время производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии на водоеме

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неострожности двум или более лицам), по факту смерти троих человек, в том числе ребенка. Об этом вечером в субботу сообщили в главе Следственного комитета.

По версии следствия, в дневное время 8 февраля 2020 года мужчина с двумя детьми катался на лыжах по льду на одном из карьеров близ поселка Шапки Тосненского района Ленинградской области. Внезапно лед треснул и мужчина с детьми провалились в воду. Главе семейства удалось выбраться и спасти одного из детей. Второй ребенок погиб.

В этот день на этом же карьере провалились под лед и погибли еще двое лыжников – мужчина и женщина.

На место происшествия оперативно выехала группа следователей и следователей-криминалистов.

Создан оперативный штаб по координации действий всех служб и ведомств, принимающих участие в спасательных операциях. В администрации муниципального образования «Тосненский район» Ленинградской области под председательством руководителя Следственного управления Сергея Сазина проведено оперативное совещание по вопросам профилактики гибели людей на водоемах Тосненского района Ленинградской области.

В настоящее время производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств данной трагедии. Назначен комплекс судебных экспертиз. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за безопасность нахождения граждан на льду. Решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.