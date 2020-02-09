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Угроза взрыва: упавший с крыши снег повредил газопровод. 5 СНТ и 140 домов остались без газа под Новосибирском

10:45 09.02.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Растаявший снег сошел с кровли производственного цеха в р. п. Мочище в ночь на 9 февраля. Газовики и спасатели к утру восстановили газоснабжение, предотвратив возможную трагедию.

Угроза взрыва: упавший с крыши снег повредил газопровод. 5 СНТ и 140 домов остались без газа под Новосибирском
Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия первыми

В р.п. Мочище Новосибирского района в ночь на воскресенье поврежден газопровод, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

9 февраля  в 01:00 поступило сообщение о том, что в результате схода снега с производственного цеха в р .п. Мочище на ул. Кожзаводская поврежден распределительный газопровод высокого давления диаметром 57 мм. Под отключение попало 5 СНТ («Луч», «Луч-2», «Ивушка», «Ивушка-2», «Обь-М») 140 частных жилых домов.

— Службой «Газпром газораспределение Томск» газопровод перекрыт. Избыточное давление сброшено. Угрозы взрыва нет. Место порыва найдено. Для проведения ремонтно-восстановительных работ с 8:00 будут задействованы 3 бригады. Ориентировочное время восстановления 10:00 воскресенья, — сообщили в спасательном ведомстве.

На месте порыва газопровода задействовано 12 человек, 4 единиц техники, в том числе от МЧС 3 человека и 1 единица техники.

Позже в региональном главке МЧС сообщили, что  в 7:50 ремонтные работы были завершены, газоснабжение восстановлено.

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