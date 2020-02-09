09.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Скользкие дороги из-за дождя и похолодания ожидаются в Бердске

11:25 09.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

В воскресенье в Бердске весь день будут осадки в виде дождя и мокрого снега при плюсовой температуре. Но уже в понедельник, 10 февраля, столбик термометра опустится до минус 10. В ГИБДД предупреждают о возможных ДТП.

Скользкие дороги из за дождя и похолодания ожидаются в Бердске
Как потеплело, в Бердске начали появляться «подснежники»

В ГИБДД по Новосибирской области обратились с просьбой подготовиться к февральскому дождю. В ведомстве опасаются, что сегодня, 9 февраля, из-за погодных условий случится множество ДТП. Накануне автоинспекторы разослали предупреждение: резкие температурные перепады могут привести к авариям, так как на дорогах уже образовалась каша.

-Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности на дорогах. Ожидается колебание температуры. Из-за высокой вероятности образования гололеда и снежных заносов, всем водителям рекомендуется быть крайне внимательными на дороге: строго соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. Особенно сложная ситуация на загородных трассах региона. Если возможно, то автомобилистам следует воздержаться от дальних поездок, — предупредили в региональной ГИБДД.

Пешеходам автоинспекторы напомнили, что из-за гололеда увеличивается тормозной путь автомобиля, поэтому в ближайшее время нужно быть максимально осторожными и переходить дорогу в установленных местах, имея при себе светоотражающие элементы.

Сейчас в Бердске идет снег с дождем, температура плюс 2 градуса. Аналогичная погода, только без осадков и еще теплее стояла в городе в субботу, 8 февраля. В тот день на бердских дорогах вообще сошел снег — автомобили ехали по мокрому асфальту, как в конце весны. С утра воскресенья проезжую часть снова чистят от снега.

По сообщению синоптиков, 9 февраля в Бердске весь день ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночь на понедельник подморозит до минус 7 градусов. А 10 февраля столбик термометра опустится до -10. Ночью завтра возможен 20-градусный мороз. 11 февраля — до минус 15-ти. Но далее вновь потеплеет.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вам погодка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вспорол живот на улице в районе Шлюзов молодому оппоненту 50-летний житель Новосибирска
13:30 09-02-2020
Вспорол живот на улице в районе Шлюзов молодому оппоненту 50-летний житель Новосибирска
БердскБрошенную открытую Toyota Corolla с челябинскими номерами обнаружили в гаражах у парка Победы в Бердске
13:15 09-02-2020
Брошенную открытую Toyota Corolla с челябинскими номерами обнаружили в гаражах у парка Победы в Бердске
Умерли от коронавирусной пневмонии 812 человек в Китае
13:00 09-02-2020
Умерли от коронавирусной пневмонии 812 человек в Китае
Розыск: Пропал без вести 15-летний Максим Егоров в Курской области. СК подозревает убийство
12:45 09-02-2020
Розыск: Пропал без вести 15-летний Максим Егоров в Курской области. СК подозревает убийство
БердскДети плакали на «Лыжне России-2020» в Бердске: шапок с символикой и лыж на всех не хватило 1
12:30 09-02-2020
Дети плакали на «Лыжне России-2020» в Бердске: шапок с символикой и лыж на всех не хватило
Зеленский похвастался: Папа Римский назвал его "президентом мира"
12:15 09-02-2020
Зеленский похвастался: Папа Римский назвал его
Застрелил 25 человек и ранил 63 военнослужащий из автомата в торговом центре Terminal 21 Таиланда
12:00 09-02-2020
Застрелил 25 человек и ранил 63 военнослужащий из автомата в торговом центре Terminal 21 Таиланда
На 6% выросла средняя пенсия у россиян в 2019 году
11:45 09-02-2020
На 6% выросла средняя пенсия у россиян в 2019 году
БердскСкользкие дороги из-за дождя и похолодания ожидаются в Бердске
11:25 09-02-2020
Скользкие дороги из-за дождя и похолодания ожидаются в Бердске
БердскСпортсмены с цветными поясами съехались на турнир по тхэквондо со всей Сибири в Бердск
11:05 09-02-2020
Спортсмены с цветными поясами съехались на турнир по тхэквондо со всей Сибири в Бердск