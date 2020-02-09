Скользкие дороги из-за дождя и похолодания ожидаются в Бердске

В воскресенье в Бердске весь день будут осадки в виде дождя и мокрого снега при плюсовой температуре. Но уже в понедельник, 10 февраля, столбик термометра опустится до минус 10. В ГИБДД предупреждают о возможных ДТП.

Как потеплело, в Бердске начали появляться «подснежники»

В ГИБДД по Новосибирской области обратились с просьбой подготовиться к февральскому дождю. В ведомстве опасаются, что сегодня, 9 февраля, из-за погодных условий случится множество ДТП. Накануне автоинспекторы разослали предупреждение: резкие температурные перепады могут привести к авариям, так как на дорогах уже образовалась каша.

-Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности на дорогах. Ожидается колебание температуры. Из-за высокой вероятности образования гололеда и снежных заносов, всем водителям рекомендуется быть крайне внимательными на дороге: строго соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. Особенно сложная ситуация на загородных трассах региона. Если возможно, то автомобилистам следует воздержаться от дальних поездок, — предупредили в региональной ГИБДД.

Пешеходам автоинспекторы напомнили, что из-за гололеда увеличивается тормозной путь автомобиля, поэтому в ближайшее время нужно быть максимально осторожными и переходить дорогу в установленных местах, имея при себе светоотражающие элементы.

Сейчас в Бердске идет снег с дождем, температура плюс 2 градуса. Аналогичная погода, только без осадков и еще теплее стояла в городе в субботу, 8 февраля. В тот день на бердских дорогах вообще сошел снег — автомобили ехали по мокрому асфальту, как в конце весны. С утра воскресенья проезжую часть снова чистят от снега.

По сообщению синоптиков, 9 февраля в Бердске весь день ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночь на понедельник подморозит до минус 7 градусов. А 10 февраля столбик термометра опустится до -10. Ночью завтра возможен 20-градусный мороз. 11 февраля — до минус 15-ти. Но далее вновь потеплеет.