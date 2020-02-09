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Застрелил 25 человек и ранил 63 военнослужащий из автомата в торговом центре Terminal 21 Таиланда

12:00 09.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Полиция заявила, что стрелка ликвидировали. Он был вооружен автоматическим оружием и гранатами. И стрелял не только по посетителям ТЦ, но и по горожанам.

Застрелил 25 человек и ранил 63 военнослужащий из автомата в торговом центре Terminal 21 Таиланда
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Количество погибших в таиландском городе Накхонратчасима (Корат) в результате стрельбы, которую открыл по жителям города и посетителям торгового центра Terminal 21 военнослужащий, вооруженный автоматическим оружием и гранатами, достигло 25, сообщает телеканал «Тхаи Рат ТВ» со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось о 21 погибшем.

По данным канала, четыре человека погибли в здании торгового центра еще вечером в субботу. Их тела обнаружили спецназовцы во время операции по обезвреживанию стрелка, которая все еще продолжается, передает РИА Новости.

В здании могут еще оставаться гражданские лица из числа посетителей торгового центра, в том числе раненые, сообщает телеканал, цитируя Instagram полицейского управления по подавлению преступности, в составе которого работает полицейское спецподразделение, участвующее в операции.

Полиция заявила, что злоумышленника, устроившего стрельбу, ликвидировали. Число пострадавших в результате стрельбы достигло 63 человек, сообщает минздрав.

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