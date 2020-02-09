Застрелил 25 человек и ранил 63 военнослужащий из автомата в торговом центре Terminal 21 Таиланда

Полиция заявила, что стрелка ликвидировали. Он был вооружен автоматическим оружием и гранатами. И стрелял не только по посетителям ТЦ, но и по горожанам.

Курорты Таиланда становятся небезопасными

Количество погибших в таиландском городе Накхонратчасима (Корат) в результате стрельбы, которую открыл по жителям города и посетителям торгового центра Terminal 21 военнослужащий, вооруженный автоматическим оружием и гранатами, достигло 25, сообщает телеканал «Тхаи Рат ТВ» со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о 21 погибшем.

По данным канала, четыре человека погибли в здании торгового центра еще вечером в субботу. Их тела обнаружили спецназовцы во время операции по обезвреживанию стрелка, которая все еще продолжается, передает РИА Новости.

В здании могут еще оставаться гражданские лица из числа посетителей торгового центра, в том числе раненые, сообщает телеканал, цитируя Instagram полицейского управления по подавлению преступности, в составе которого работает полицейское спецподразделение, участвующее в операции.

Полиция заявила, что злоумышленника, устроившего стрельбу, ликвидировали. Число пострадавших в результате стрельбы достигло 63 человек, сообщает минздрав.