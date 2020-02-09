Розыск: Пропал без вести 15-летний Максим Егоров в Курской области. СК подозревает убийство

Исчезнувшего подростка ищет полиция и поисковый отряд «Лиза Алерт» с 6 февраля. Особые приметы — школьник пострижен наголо и выглядит старше своих лет.

Правоохранители и добровольцы ищут пропавшего без вести подростка

В Курской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка, сообщили в субботу в главе Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Курской области в целях установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего Егорова Максима 2004 года рождения.

В ходе проведенных первоначальных следственных действий установлено, что 6 февраля 2020 года около 19 часов Егоров Максим, учащийся 8 класса МКОУ «Суджанская средняя общеобразовательная школа №2», проживающий на улице Ломоноса города Суджа, ушел из дома в неизвестном направлении и его местонахождение не установлено.

На вид Максиму на вид 17-18 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы светлые (коротко острижены). Одет в короткую черную кожаную куртку, толстовку пятнистого цвета с рукавами черного цвета, штаны черного цвета с боковыми карманами, берцовые сапоги черного цвета.

В целях установления возможного местонахождения пропавшего ребенка организованы поисковые мероприятия, в которых принимают участие сотрудники СУ СК России по Курской области, ОМВД России по Суджанскому району, УМВД России по Курской области, Росгвардии, ГУ МЧС России по Курской области, общественного поискового отряда «Лиза Алерт» и добровольцы.

По уголовному делу в настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий: осмотрены участки местности, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.

Кроме того сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью обнаружения пропавшего несовершеннолетнего Егорова Максима.