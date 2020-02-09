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Умерли от коронавирусной пневмонии 812 человек в Китае

13:00 09.02.2020 Фото: Википедии
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Общее число инфицированных достигло 37,2 тыс. Смертельный вирус стремительно распространяется: за сутки заразилось более 2,6 тыс. человек.

Умерли от коронавирусной пневмонии 812 человек в Китае
Врачи Китая соблюдают меры по профилактике заражения коронавируса

Общее число инфицированных новым коронавирусом в Китае достигло 37,1 тыс., умерли 811 человек. Об этом в воскресенье сообщил на своем сайте Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, число инфицированных на территории Китая за сутки увеличилось более чем на 2,6 тыс., число умерших — на 89. Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений более 2,6 тыс. человек. Отмечается, что из зафиксированных 37,1 тыс. случаев заболевания пневмонией 6188 — тяжелые.

В то же время Центральное китайское телевидение (CCTV) сообщило в воскресенье о том, что число умерших в КНР от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, составило в материковом Китае 812, а число заболевших возросло до 37 251, еще 316 инфицированы за пределами Китая.

Ранее Agence France-Presse (AFP) сообщило, что число умерших от коронавирусной пневмонии в Китае составило 803. По данным агентства, за последние сутки в провинции Хубэй, основном очаге эпидемии, число инфицированных увеличилось на 2147, 81 человек умер.

В провинции Хубэй вирус выявлен у 27,1 тыс. человек, 780 человек умерли. Число инфицированных по всему Китаю превысило 36,5 тыс., передает ТАСС.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами.

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От редакции

Эпидемия придет в Россию?

Аноним, 09 февраля 2020 13:23
вероятность от ДТП погибнуть выше чем от этого вируса.
кто-то зарабатывает в очередной раз

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