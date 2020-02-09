Вспорол живот на улице в районе Шлюзов молодому оппоненту 50-летний житель Новосибирска

28-летний мужчина с колото-резаным ранением в брюшную полость был госпитализирован. Поножовщина произошла во время конфликта. Подозреваемого задержали полицейские.

Полицейские ходатайствуют о мере пресечения для подозреваемого в нанесении ножевого ранения

Сотрудники полиции раскрыли тяжкое преступление, совершенное в районе Шлюзов, сообщили сегодня, 9 февраля, в управлении МВД по Новосибирской области.

7 февраля в 22.50 в Центральную клиническую больницу автомобилем скорой помощи был госпитализирован 28-летний мужчина с колото-резаным ранением в живот. О случившемся было сообщено в полицию.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники отдела полиции №10 «Советский» установили и задержали 50-летнего знакомого потерпевшего, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Как выяснили полицейские, вечером 7 февраля у дома по улице Тружеников между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему ножевое ранение, — рассказали подробности в полицейском ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Проводится расследование. В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения.