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Брошенную открытую Toyota Corolla с челябинскими номерами обнаружили в гаражах у парка Победы в Бердске

13:15 09.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Как рассказали очевидцы, они позвонили в полицию, подозревая, что могло произойти преступление, но так и не дождались стражей порядка. К обеду пришел пьяный хозяин, который рассказал, что застрял накануне. Машину занесло снегом.

Брошенную открытую Toyota Corolla с челябинскими номерами обнаружили в гаражах у парка Победы в Бердске
За ночь автомобили, стоявшие на улице в Бердске, завалило снегом

Приехавшие в гараж сегодня, февраля, жители Бердска обнаружили неподалеку брошенный автомобиль. Как они рассказали «Курьер. Среда. Бердск», возле одного из гаражных боксов  в ГСК «Мичуринский», который находится в районе бердского парка Победы, увидели «Тойоту Короллу» с опущенными стеклам и не запертую.

— Звонили в полицию, но за три часа так никто и не приехал, — сообщили бердчане. Они отметили, что госномер принадлежит Челябинской области — 174. Каких-то признаков преступления визуально очевидцы не обнаружили. Но, судя по тому, что машина была изрядно засыпана снегом, стоит она как минимум с субботнего вечера. По словам очевидцев, соседям по ГСК она не принадлежит — залетная.

«Тойота» не столько мешала проезду, сколько вызывает беспокойство — почему водитель бросил своего железного коня.

Позже нашедшие брошенный автомобиль позвонили в «Курьер. Среда. Бердск» повторно, чтобы сообщить, что хозяин «Тойоты» нашелся.

-Он пришел «никакущий» — пьяный в стельку. Толком ничего рассказать не мог. Говорит, застрял вечером в снегу и не смог выехать, — поведали очевидцы, предположив, что водитель пил все-таки уже после происшествия в гаражах.

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